La muerte del legendario comediante Shimura Ken (70), detectado con coronavirus poco antes de su partida, suma un duelo a Japón.

Después de que se hiciera público su deceso, ocurrido el 29 de marzo (JST), innumerables celebridades expresaron su pesar. Masaki Aiba, de Arashi, tuvo unas sentidas palabras para quien fuera su mentor.

Para los medios japoneses, el famoso de 37 años hizo su primera declaración sobre la muerte de Shimura Ken.

Masaki Aiba de Arashi.

“No puedo entender la realidad, las palabras no me salen. Hay tantas cosas que he podido aprender de Shimura-san. Estoy tan agradecido por ello", dijo a través de su agencia Johnny’s Entertainment.

La tristeza de Masaki Aiba se hizo evidente. Su cercana relación con el legendario comediante era bastante conocida y por eso los fans de Arashi respetaban y consideraban a quien fuera su principal soporte en el mundo del entretenimiento.

Las palabras del ídolo del J-pop continuaron y concluyeron de la siguiente manera: "El tiempo que pasé con Shimura-san es mi tesoro; sin embargo, deseaba compartir mas tiempo con él. Él siempre me apoyaba y protegía a mí, quien no entendía de las cosas. La sonrisa amable de Shimura-san no sale de mi cabeza. Sé que él no descansará en paz si me ve como estoy ahora, pero estoy muy triste. Voy a seguir dando lo mejor de mí para que pueda descansar en paz. Sinceramente rezo por su felicidad. Muchas gracias por todo”.

Cabe resaltar que el 23 de marzo Shimura Ken dio positivo en la prueba del coronavirus. Pese a su edad y sus antecedentes clínicos, los medios japoneses habían reportado que se encontraba estable.