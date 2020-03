El 30 de marzo (KST), TOO (Ten Oriented Orchestra), el nuevo grupo K-pop de Stone Music Entertainment, presentó el calendario de actividades para su debut con Reason For Being: Benevolence.

Según lo planificado, el MV de su single principal “Magnolia”, será lanzado el 31 de marzo a las 00:00 a. m. KST.

El teaser de “Magnolia” presentado días atrás muestra a los diez integrantes —J.YOU, Chan, Woong Gi, Kyung Ho, Dong Geon, Min Su, Chi Hoon, Jerome, Ji Su y Jae Yun— en un edificio abandonado, en busca de alguien.

El video preliminar de TOO dejó ver un concepto oscuro acompañado de una elaborada coreografía.

El grupo K-pop también lanzó un videoclip-popurrí con los cinco temas incluidos en el mini-álbum: “Magnolia”, “Take it slow”, “Don’t fear now”, “I remember” y “You can’t hurry love”.

El 1 de abril, además del lanzamiento de Reason For Being: Benevolence, el grupo K-pop realizará una presentación en vivo a través de V Live a las 7 p. m. KST.

Y el TOO DAY se llevará a cabo el 2 de abril a las 8 p. m. KST a través de Mnet y V Live.

TOO en Road to Kingdom

Mnet lanzará el 30 de abril a las 8 p. m. KST, el primer episodio de su reality show Road to Kingdom, en el que competirán siete grupos masculinos: PENTAGON, ONF, Golden Child, The Boyz, VERIVERY, ONEUS y TOO.

El nuevo boygroup de Stone Music Entertainment competirá para determinar qué equipo es el “rey del rendimiento”.