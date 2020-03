Song Joong Ki en conversaciones para protagonizar biopic sobre el cantante Yoo Jae Ha

El 27 de marzo, el portal coreano Star News informó sobre la posibilidad de que Song Joong Ki protagonice la película You and my season, basada en la vida del cantante y compositor Yoo Jae Ha, quien falleció trágicamente en 1987.

Según lo planificado, las grabaciones de esta nueva película se iniciarían después de que culminara la filmación de Bogotá en mayo.

No obstante, las grabaciones fueron interrumpidas por la expansión de la pandemia del coronavirus (COVID-19), obligando a los actores y miembros de la producción (unas 100 personas aproximadamente) a regresar a Corea del Sur procedentes de Colombia.

Song Joong Ki arribó al aeropuerto de Incheon el 24 de marzo, manteniéndose desde entonces en aislamiento preventivo por 14 días.

Ante el informe de Star News, la agencia que representa al protagonista del dorama Descendants of the sun, HISTORY D&C emitió un comunicado confirmando que el actor recibió el guion de la cinta.

"Song Joong Ki recibió una invitación para un papel en You and my season. Esta es sobre la historia del fallecido cantante Yoo Jae Ha. Actualmente está revisando la oferta. Aún no se ha decidido nada sobre su futura agenda”.

¿Quién era Yoo Jae Ha?

Se trató de un talentoso músico que en el verano de 1987, a los 25 años, escribió, compuso e hizo los arreglos de su único álbum Because I love you, considerado el mejor álbum pop en la historia de Corea del Sur.

Yoo Jae Ha fue un cantante y compositor surcoreano. Fallecido el 1 de noviembre de 1987.

Trágicament,e unos meses después del lanzamiento murió en un accidente automovilístico. Sus canciones “Because I love you”, “The way It’s covered”, “Last day”, “Depressed letter” y “Our love”, se convirtieron en éxitos y se siguen escuchando hasta el día de hoy.

Varias estrellas K-pop han realizado covers de los temas de Yoo Jae Ha, como la actriz y exintegrante de Miss A, Suzy, quien sacó una versión de “Because I Love You” en 2017.