MONSTA X hace regreso japonés con nueva canción “Wish on the same sky” [VIDEO]

¡MONSTA X está de regreso! Luego del lanzamiento de su primer álbum en inglés All about luv, los cantantes surcoreanos retoman la música, pero esta vez con una nueva canción en japonés.

Se trata de “Wish on the same sky”, la misma que se convierte en el séptimo single del grupo K-pop cantado en el referido idioma.

"Wish on the same sky" de MONSTA X.

Si bien la venta de la canción estará disponible a partir del 15 de abril en las diversas plataformas musicales, los ídolos representados por la agencia Starship Entertainment revelaron el video (MV) para alegría de su fans MONBEBE.

En este se puede apreciar solo a cinco miembros, puesto que, cuando se grabó, Jooheon se encontraba alejado de las actividades por problemas de salud emocional. No obstante, su voz puede ser escuchada en la parte del rap.

"Wish on the same sky" de MONSTA X.

Asimismo, “Wish on the same sky” viene a ser la primera canción de MONSTA X sin Wonho.

Si bien el referido idol dejó el grupo en octubre pasado por acusaciones de las cuales la referida a consumo de marihuana fue desmentida por la Justicia de Corea del Sur, aún se pudo notar su presencia en su último álbum All about luv.

All About Luv, primer disco de MONSTA X en inglés.

Esto debido a que su voz y los créditos por su aporte fueron incluidos como parte de este, grabado antes de su salida, pero lanzado recién en febrero del 2020.

En otras actualizaciones, mientras el grupo hace el lanzamiento de “Wish on the same sky” para el mercado japonés, se ha confirmado que viene preparando su regreso coreano, programado para mayo de este mismo año.