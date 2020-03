EXO: Suho explica cuánto significa para él su primer álbum como solista

A casi ocho años del debut de EXO, finalmente ha llegado el momento de Suho. El cantante lanza su primer EP como solista en lo que califica como una “expresión de su ser”.

Kim Junmyeon (nombre real del artista) ha estado involucrado totalmente en ‘Self-Portrait’. Un video titulado Retrato de Suho da más detalles del álbum que promete emocionar a las fans.

La portada del disco muestra la intención de relacionar el concepto con las artes plásticas.

Apenas se anunció su 'solo debut’, EXO-L comenzó a sugerir teorías sobre la relación que tendría con su pintor favorito: Vincent Van Gogh.

Acertaron. Junmyeon confirma que el trabajo del artista plástico en sus autoretratos fue su inspiración. “Si lanzaba un álbum solista, quería se se titule ‘Self-Portrait’ y expresar lo más profundo de mi ser”, explica.

Suho admira al pintor Vincent Van Gogh, artista que mostró cambios en sus pinturas de acuerdo al estado de su vida.

Suho y la composición.

Antes de este álbum, ‘Myeonnie’ trabajó en dos sencillos junto a una reconocida cantautora. “Jane Jang me dijo que tenía talento para escribir y me ayudó mucho. Gané mucha confianza después de ello. Así que pensé que me gustaría escribir mis propias canciones para hacer que sean más sinceras”, relata el artista.

En el 2018, Suho y Jane Jang colaboraron en las canciones "Dinner" y "Do you have a moment".

Por ello, en este mini álbum, los seis tracks llevan el crédito de SH2O, seudónimo que usa el intérprete en alusión a su “poder de controlar el agua” que adopta en EXO.

La canción principal, “Let’s Love”, tiene una carga simbólica al llevar el mismo nombre que el lema que Suho creó para su grupo.

“No soy una persona especial, es solo que tengo un trabajo especial, no uno ordinario. Es por eso que pasé por muchas cosas, desde felices hasta tristes (…) Quiero capturar todo ello en este álbum” añade.

Junmyeon continúa: “Las canciones van desde un momento de separación hasta desear la felicidad el uno al otro. Podrías pensar que es una historia de amor, pero no se trata simplemente de romance. Si lo miras con amplitud, podría ser la historia entre dos personas”.

Para finalizar, el cantante vuelve a resaltar su propósito con este disco:

“No soy perfecto, pero Kim Junmyeon o Suho de EXO quiso contar su historia del pasado. Esta historia aún continúa y es una que sale de mi corazón. Espero que le den mucho amor. Lo que hago, soy sincero con ello. Muchas gracias”.

El clip 'Retrato de Suho' le da a las fans una visión de los pensamientos de Junmyeon sobre su proyecto musical

Puedes ver el video completo, con subtítulos en inglés, aquí.

Self-Portrait se libera este 30 de marzo a las 4:00 a.m (hora peruana). El sencillo principal “Let’s love” estrena MV a la misma hora por YouTube.