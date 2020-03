La agencia del veterano comediante Ken Shimura confirmó su muerte por coronavirus a los 70 años de edad, en un hospital de Tokio, según informó la emisora ​​pública NHK.

Shimura había sido hospitalizado el 20 de marzo, después de desarrollar fiebre y ser diagnosticado con neumonía severa.

El 23 de marzo dio positivo para infección por coronavirus (COVID-19).

Tristemente, Ken Shimura, quien era considerado un genio del humor, se convierte en la primera figura del entretenimiento japonés en morir a causa de la pandemia por el virus de Wuhan.

Según NHK, Shimura respiró por última vez en un hospital de Tokio el 29 de marzo, a los 70 años.

Nacido en Tokio el 20 de febrero de 1950, Ken Shimura fue uno de los comediantes más conocidos del Japón, con una carrera que se remonta a principios de la década de 1970.

El cómico japonés saltó a la fama después de protagonizar el programa Hachijidayo Zeninshugo! (Son las 8 en punto, ¡reúnan a todos!), lanzado en 1969.

En el momento de su muerte, protagonizaba Tensai! Shimura Dobutsuen (Genius! Shimura Zoo), así como otros programas de TV actualmente en emisión.

De igual forma, se había confirmado que comenzaría a trabajar en abril en las grabaciones de una nueva película basada en el libro The name above the title.

Ken Shimura dio vida a varios personajes que se volvieron iconicos en la TV japonesa, como Lord Baka Tonosama y el "tío extraño" Henna Ojisan.

Como seiyuu (actor de voz), uno sus últimos trabajos más reconocidos fue en el anime Gintama, como el padre del personaje protagonista Shinpachi Shimura.