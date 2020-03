The world of the married, el nuevo dorama de JTBC que causó escándalo en su estreno

El 27 de marzo, el dorama The world of the married se estrenó oficialmente causando sensación al ser una producción con calificación R, reservada para mayores de 19 años.

La restricción impuesta al nuevo Kdrama de JTBC se debe a su contenido sensible que gira en torno a temas como psicología familiar, drama y adulterio.

Sinopsis de The world of the married

La exitosa doctora Ji Sun Wo es traicionada por su esposo, quien sueña con forjarse una carrera como director de cine. A pesar de que ama a su esposa, no puede evitar caer en una relación peligrosa con otra persona.

Protagonistas de The world of the married

Aunque no reúne a actores jóvenes y populares como en Itaewon Class, ni tiene una historia de amor apasionante como Crash landing on you, esta nueva producción cuenta con un elenco sólido de caras reconocidas como protagonistas.

Kim Hee Ae como la doctora Ji Sun Woo, y el papel de su esposo lo interpreta Park Hae Joon, como Lee Tae Oh.

La actriz Kim Hee-ae regresa a la pantalla chica con The World of the Married, después de cuatro años haber protagonizado Second to Last Love, (SBS, 2016)

Conforman el reparto estelar Park Sun Young como Ko Ye Rim, y Kim Young Min es Son Je Hyuk.

Park Hae Joon, Park Sun Young y Kim Young Min protagonizan The World of the Married

PUEDES VER Doramas más recordados que cumplen 10 años este 2020 [FOTOS]

Curiosidades de The world of the married

El dorama es un remake de la serie de televisión británica Doctor Foster que se emitió en BBC One desde 2015.

The world of the married sobrepasó índices de audiencia en su primer episodio, al presentar una candente escena de sexo entre la pareja protagonista Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae ) y su esposo Lee Tae Oh (Park Hae Joon).

Las escenas de cama o con escenas sexuales explícitas no son frecuentes en las producciones coreanas para televisión.

En la mayoría de los doramas, la pareja protagonista se da el primer beso en capítulos posteriores.