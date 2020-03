El 28 de marzo, durante un streaming en VLive las cinco integrantes de ITZY dieron a conocer sus canciones preferidas de sus ‘hermanas mayores’ de TWICE.

El listado se originó cuando LIA les preguntó a sus compañeras, Ryu Jin, Ye Ji, Chae Ryeong y Yu Na, cuáles eran los temas que más disfrutaron de sus compañeras en JYP Entertainment.

PUEDES VER Dahyun revela que ve los doramas donde aparece TWICE [VIDEOS]

Las respuestas -que permitieron formar un listado de 10 canciones- han causado furor entre los fandoms de ambos grupos K-pop, MIDZY y ONCE, quienes han hecho viral la selección celebrando la buena relación entre las idols.

Jelly Jelly

Lanzada en noviembre del 2016, el tema de 3:32 minutos contó con un MV que misteriosamente fue retirado del canal de YouTube dejando solo la versión acústica y el video del ensayo de la coreografía que ya cuenta con 16.532.345 visualizaciones (cifra en aumento).

Touchdown

Presentando en el programa M Countdown! del 2016, la canción se destacó por tener a Chae Young ‘Strawberry Princess’ como la voz principal, mientras que Dahyun hizo la coreografía.

En su momento, el tema no causó gran revuelo; sin embargo, dos años después, en 2019, se volvió tendencia número uno en Naver y Melon Corea tras ser utilizada como música de fondo para un programa de variedades.

Precious love

También de 2016, la canción escrita por el CEO de JYP Entertainment, J.Y. Park ‘The Asiansoul’ (el Alma de Asia) fue incluida como segundo tema principal del mini-álbum Page Two.

Like a fool

Mencionada por Ryujin como uno de sus temas favoritos. La canción fue introducida en noviembre del 2015 durante una transmisión por VLive y pertenece a su primer mini álbum The Story Begins. Curiosamente, en YouTube el tema no sobrepasa las 300 000 reproducciones, siendo uno de sus temas menos conocidos.

Going crazy

Perteneciente también a su mini-álbum debut The story begins (La historia comienza), y al igual que Like a fool, la canción es otro de los temas con muy pocas interacciones en la cuenta oficial de TWICE en YouTube.

One in a million

Es la séptima canción del EP TWICEcoaster: LANE 1 y fue dedicado a su fandom MIDZY, a través de la transmisión en vivo de VLive por Naver, el 20 de octubre del 2016. Fue inspirada en el saludo característico del grupo: One in a million.

For 3 times a day

Considerada por LIA como una de las canciones con la letra más interesante. El tema figura en el EP TWICEcoaster: LANE 2, lanzado el 20 de febrero del 2017.

Stuck in my head

Lanzada en abril del 2019, en el séptimo mini álbum FANCY YOU, es una de las canciones que el fandom reclama que se haga un MV, además de destacar el rap de Chaeyoung.

Only You

Perteneciente al cuarto mini-álbum [SIGNAL], lanzado el 15 de mayo del 2017, la canción es descrita como una pieza con ‘ritmos auténticos de hip-hop, sonido moderno y la voz viva y única de TWICE’.

Headphone써 / My headphone On

Considerada como una de las canciones de TWICE más infravoladoradas, el tema permite que se destaque la voz de Jihyo. Pertenece al tracklist de Page Two.

Bonus track

1 a 10

Descrita como un tema con 90% de R&B (lrhythm and blues contemporáneo), la canción permite escuchar una bateria pesada, guitarra acustica y sintetizadores que al ser conbinados presentan un “ritmo relajado, brillante y atractivo”.

Pertenece al álbum TWICEcoaster: LANE 1, del 2016.