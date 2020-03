El 25 de marzo, la actriz Yoon Eun Hye apareció como invitada en el programa de variedades, Radio Star, en su primera entrevista de TV después de tres años.

La recordada princesa Chae Kyung Shin del dorama Goong habló de los cambios que experimentó en su vida tras estar inactiva en el mundo de entretenimiento coreano, Kbiz, por 6 años, desde 2013 hasta 2018.

Entre las revelaciones hechas, Yoon Eun Hye abordó el tema de su dependencia al alcohol producida por problemas de insomnio y cómo su vida amorosa también se detuvo.

La actriz de 35 años dijo que se le hacía difícil encontrar pareja y que desde hace 8 años no salía con nadie. Esto a razón de que intenta evitar lugares donde sirvan alcohol, lo que imposibilita que pueda conocer nuevas personas.

“No bebo en absoluto ahora. Si como chocolate y pruebo el alcohol, lo escupo. Es mi forma de controlar. Así mi vida amorosa también terminó naturalmente”.

En 2015, Yoon Eun Hye se vio envuelta en un escándalo de plagio para su marca de moda y ha estado inactiva en la industria desde entonces.

Los entrevistadores de Radio Star expresaron su incredulidad de que alguien tan hermosa como Yoon Eun Hye no haya salido con nadie en ocho años.

“Nadie me invitó a salir ni me pidió mi número de teléfono”, dijo la estrella, para agregar que esto le generaba ansiedad durante las grabaciones. "Me di cuenta de que cuando estaba filmando un drama o proyecto y tenía una escena de amor, era la primera vez que tocaban mi cuerpo después de muchos años, así que estaba nerviosa”, expresó la estrella de Coffee Prince.

Love Alert (2018) fue el dorama que marcó el regreso de Yoon Eun Hye a las producciones románticas después de cinco años de inactividad.

Durante el programa, Yoon Eun Hye también despejó los rumores de un romance con el actor Kim Jong Kook, participante de Running Man. La actriz negó haberse encontrado con él, alegando que su interacción con celebridades masculinas solo es por temas de trabajo.

Yoon Eun Hye y Kim Jong Kook han sido vinculados sentimentalmente desde hace 15 años, cuando comenzaron a ser emparejados como equipo en el exitoso programa de variedades X MAN.

Sin embargo, ambos artistas negaron tener un romance y afirmaron que se veían como amigos cercanos.