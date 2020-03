Actores de Crash landing on you regresan en nuevo dorama

El 27 de marzo, el canal surcoreano MBC confirmó la participación de dos actores, recordados por su participación en Crash landing on you, en una nueva producción.

El dorama en el que realizarán una aparición especial sería titulado Shall we ear dinner together.

Los artistas que aparecerán en este Kdrama son Seo Ji Hye (Seo Dan) y Kim Jung Hyun (Goo Seung Joon), primeras parejas de Hyun Bin (Jung Hyuk) y Son Ye Jin (Ye Ri), respectivamente, en Crash landing on you.

Todavía no se ha confirmado sus papeles o si solo harán un cameo; sin embargo, los fanáticos creen que nuevamente serán pareja.

Como se recuerda, ambos tuvieron una relación de amor-odio en el drama coreano de tvN luego de haber sido rechazados por los protagonistas Hyun Bin y Son Ye Jin.

Sobre Shall we ear dinner together

La trama de la nueva producción donde participarán los actores coreanos desarrollará la historia de amor sobre un joven y una mujer que crecieron hastiados del romance luego de sufrir una decepción.

Cuando ambos se encuentran y cenan juntos, deciden darle una nueva oportunidad al amor.

Kim Jung Hyun sobre Hyun Bin y Son Ye Jin

Kim Jung Hyun tiene una gran evolución con su personaje en Crash landing on you, pasa de ser el antagonista a el amigo fiel de Hyun Bin y Son Ye Jin.

Respecto a ello, el intérprete de 29 años reveló que durante las grabaciones ambos actores lo apoyaban y hacían sentir cómodo.

“Me sentí muy afortunado de trabajar con ellos. Merecen ser llamados maestros de la actuación. Aunque soy un junior en esta industria, me tratan como un colega. Me ayudan a sentirme cómodo cuando actúo”, indicó.