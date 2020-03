BTS le regala su álbum autografiado a Leeteuk de Super Junior [VIDEO]

Pese a la enorme fama que gozan, los integrantes de BTS no pierden la humildad con la que siempre se han caracterizado. Así lo demuestra su más reciente gesto hacia el carismático Leeteuk.

El 25 de marzo (KST), el líder del legendario grupo Super Junior compartió a través de un en vivo para su canal de YouTube, el regalo que recibió por parte de los Bangtan Boys.

PUEDES VER BTS: Jimin pasó vergonzoso incidente y se disculpa con ARMY durante transmisión en vivo

BTS y su tierno gesto hacia Leeteuk de SUPER JUNIOR.

Este consistía en su más reciente álbum Map of the soul: 7, autografiado por los todos los integrantes.

Sobre cómo llegó este ejemplar único, la estrella del K-pop reveló lo siguiente: “J-Hope dijo que quería darme un CD firmado, pero nuestros horarios no coincidían. Dijo que lo sentía y yo dije que estaba bien. ¿Cómo podemos encontrarnos cuando estamos tan ocupados? Pero ayer, camino al sauna a las 3 de la tarde, me encontré con la madre de J-Hope. Ella me dio el CD”.

En su trasmisión aprovechó para mostrar gratitud por el gesto: “Incluso se aseguró de que tuviera suficientes máscaras de papel. Los contacté para decirles que estaba agradecido. Le dije que firmaría un libro de cocina y se lo regalaría”.

Dos días después, a través de su cuenta de Instagram, compartió una foto del álbum. En esta, se puede apreciar una particular dedicatoria que ha enternecido tanto a E.L.F como a ARMY, fandoms de Super Junior y BTS, respectivamente.

Leeteuk Instagram BTS

“A Teukie-hyung. ¡Hyungnim! ¡Somos BTS! ¡Salimos con un nuevo álbum, por eso te saludamos así! ¡Gracias por animar siempre a tus dongsaengs! Estamos inspirados por las promociones geniales de hyungnims (Super Junior) y también estamos trabajando duro en nuestra promoción. ¡Por favor, no te enfermes y siempre mantente saludable!”, se puede leer en el mensaje.