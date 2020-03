El día 25 de marzo, el programa de entretenimiento MBC Radio Star presentó como invitada para su secuencia Your Body User Manual a la actriz Yoo Eun Hye.

La artista de 35 años es recordada como una de las principales figuras de la ola Hallyu, al haber protagonizado exitosos doramas como Goong, Vineyard Man y The 1st Shop of Coffee Prince, con la que obtuvo la fama mundial.

Yoon Eun Hye protagonizó en 2007 el dorama The 1st Shop of Coffee Prince, junto a Gong Yoo.

No obstante, la actriz atravesó por un extenso periodo de inactividad que duró del 2013 a 2018. Al ser consultada al respecto, Yoo Eun Hye dijo que todo ello le resultó muy complicado.

“Fue difícil. Pensé que tenía que tener cuidado de varias maneras. Cuando sales del medio, tienes una compulsión obsesiva. Pero creí que estaría bien para mi salud".

En 2015, Yoon Eun Hye se vio envuelta en un escándalo de plagio para su marca de moda y ha estado inactiva en la industria desde entonces.

“Viví con mis sentimientos presionados, pero después de llorar todos los días, me volví libre. Me puse más saludable porque escapé de ser evaluada", esta respuesta tomó por sorpresa a los entrevistadores, invitándola a explayarse sobre ese punto.

“Cuando estoy realmente molesta, lloro durante 3 a 4 horas, y generalmente lloro durante 30 a 40 minutos. No es un llanto triste, es una forma de aliviar la carga de tu corazón”, aclaró.

Los problema de insomnio de Yoon Eun Hye

Tras retomar su carrera como protagonista de doramas con Love Alert (2018) y Go Go Song (2019), la actriz expresó lo tensa que la pone iniciar un proyecto. Aseguró que no podía dormir bien durante 30 días antes de comenzar un nuevo trabajo.

Según dijo, comenzó a sufrir de insomnio desde su etapa de idol K-pop como integrante del grupo Baby V.O.X, cuyo severo horario de promociones afecto sus horas de sueño.

Baby VOX fue un grupo de K-pop de Corea del Sur que se formó en 1997.

Yoon Eun Hye se refugia en la bebida

Para superar sus problemas de insomnio, la actriz confesó que comenzó a beber constantemente para conciliar el sueño.

Sin embargo, Yoon Eun Hye dijo sentirse aliviada al decir que había superado el problema naturalmente después de una semana de abstinencia, cambiando sus patrones de vida.