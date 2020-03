El cumpleaños de Xiumin de EXO, a diferencia de años anteriores, se celebrará ante un clima de tensión por la pandemia del coronavirus, que ha motivado la cancelación de las actividades programadas por sus seguidores.

En Twitter, las fanbases del grupo anunciaron a sus integrantes que los eventos presenciales del 26 de marzo, fecha en la que Kim Min Seok cumple 31 años (según el calendario coreano), serán pospuestos para acatar la orden adoptada por diversos países, a fin de que los ciudadanos permanezcan en casa y eviten el contagio de COVID-19.

Por otro lado, ‘Baozi’, como es llamado de forma cariñosa por sus seguidores, se encuentra cumpliendo su servicio militar, tras ingresar como soldado en servicio activo el 7 de mayo del 2019.

No obstante, estas situaciones no han disminuido el entusiasmo de Elsas y EXO-L (como son llamados los seguidores de EXO) para celebrar el cumpleaños del rapero y bailarín.

Tal como reporta Weibo, desde hace una semana se vienen transmitiendo videos en pantallas electrónicas de edificios, centros comerciales y estaciones de tren, en homenaje de Xiumin.

Asimismo, en redes sociales se ha dispuesto la utilización de los hashtags #HappyXiuminDay, #ButterflyXIUDay, además de #XIUMIN, #시우민 y #EXO.

EXO: Clap for Minseok

De manera global, las fanbases de EXO han propuesto hacer un challenge o desafío que sirva para homenajear a Xiumin y como mensaje de concientización contra el coronavirus.

En ese sentido, se viene viralizando el reto Wash your hands and clap for Minseok, a realizarse durante el 25 y 26 de marzo.

Las fanbases de EXO están impulsado un reto para prevenir el coronavirus a nombre de Xiumin.

Este reto consiste en grabar un video de 15 a 20 segundos lavándose las manos, poniendo como mensaje “Feliz cumpleaños Minseok” en coreano, para luego publicarlo en redes sociales con el hashtag #WashYourHandsAndClapForMinseok, la etiqueta del cumpleaños y taggeando la cuenta oficial de EXO. También se puede añadir #ChallengeConXiumin.