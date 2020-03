Coronavirus: G-Dragon y otros idols ofrecerán concierto benéfico para combatir la pandemia

Desde este 25 de marzo, diversos medios asiáticos vienen informando que China y Corea del Sur unirán fuerzas para organizar un concierto benéfico para ayudar a contrarrestar la pandemia mundial de coronavirus.

Para este evento se ha convocado a artistas como G-Dragon y Jay Chou. Los nombres de los otros participantes será revelado en los próximos días y se confirmó que serán estrellas chinas y idols K-pop.

La mecánica que tendrá este show será en línea, es decir respetando el distanciamiento social. Los organizadores de este concierto solidario son KVLY y FREEGOS Entertainment, una de las empresas más poderosas de China.

NetEase Music, la Asociación China de Artes Escénicas y la Fundación de Caridad China también se unen como patrocinadores oficiales.

El nombre del evento será We are the world 2020 y estará bajo el lema: “Luchemos contra la crisis global de coronavirus”.

PUEDES VER BTS dedica sentido mensaje a quienes luchan contra el coronavirus

El concierto espera mostrar la misma imagen que tuviera el concierto We are the world, que se celebró en 1985 para apoyar a África.

Para alegría de los fanáticos del Hallyu, el show será transmitido en vivo a nivel mundial a través de YouTube el próximo 30 de abril. China abrirá nuevamente sus plataformas en línea al contenido coreano luego de varios años.

La colaboración se realizará de la siguiente forma:

Mientras los espectadores accedan al streaming en vivo del concierto podrán realizar donaciones, que serán destinados a contribuir en los esfuerzos de ayuda para luchar contra el COVID-19.

El dinero recaudado será enviado al Fondo de Ayuda Coronavirus dirigida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Cofre Comunitario de Corea.

Si te interesó el concierto We are the world, continuaremos informando al respecto desde nuestra plataforma digital AQUÍ.