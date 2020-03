Hechos relacionados a la reciente muerte del famoso modelo y ulzzang Lee Chi Hoon siguen conmoviendo a sus cientos de seguidores.

El 22 de marzo (KST), tres días después de la repentina muerte del participante de Ulzzang generation, una carta escrita por la madre de este se hizo pública a través de su cuenta de Instagram.

PUEDES VER Muere Lee Chi Hoon, participante de Ulzzang Generation y fans se despiden en redes

Muere Lee Chi Hoon, integrante de Ulzzang Generation

Esta contenía un desgarrador mensaje en el que expresaba su evidente dolor por esta pérdida irreparable, pena compartida por los fans y las personas pertenecientes al mundo del Kbiz (entretenimiento coreano).

A continuación, la traducción de la carta que fue acompañada con una foto de un infante Lee Chi Hoon junto a su madre.

Foto compartida por la madre de Lee Chi Hoon.

“Hoon. Esta es mamá. ¿Estás en camino? ¿O te quedas a mi lado porque mi corazón está sangrando? Aunque lloro hasta que mi garganta estalla y grita, ¿mi hijo nunca volverá a mí? Mi único hijo. ¿Cómo pudiste dejarme así? Sé que no tiene sentido preguntar, pero Hoon, por favor regresa. No sé qué hacer. Quiero abrazarte y no puedo dejar de verte. Hijo mío. Por favor, visítame, incluso si son mis sueños, incluso si son mis sueños...”, escribió.

¿De qué murió Lee Chi Hoon?

Conforme a los medios coreanos, la muerte del ulzzang Lee Chi Hoon fue ocasionada por una septicemia aguda (infección en la sangre).

El también bailarín sufría de linfadenitis, inflamación en los ganglios que le hacían más susceptibles al estado que, finalmente, derivó en su muerte a la temprana edad de 32 años.