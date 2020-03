La compañía Big Hit Entertainment informó sobre la cancelación de los conciertos de BTS a través de un extenso comunicado y los fanáticos no se demoraron en responder.

“Con la expansión mundial del COVID-19, en algunos países y ciudades, el nivel de imprevisibilidad es cada vez mayor para prepararse para los espectáculos. Como resultado de las circunstancias globales actuales anticipamos tener que hacer cambios en el horario actual de la gira”, inició el anuncio de la empresa surcoreana.

“Los detalles de los cambios se proporcionarán por separado para cada región, porque estamos desarrollando planes para realizar los shows cuando la situación se estabilice”, continuó el comunicado de Big Hit.

Big Hit

Ante esto, un grupo de ARMY no se desanimaron y vienen impulsando un curioso poryecto para dar aliento a sus idols y todos los fanáticos.

“@.teahjeon & @.tinyse0kjin crearon un proyecto debido a la cancelación del Map of the soul tour”, reza un tuit.

PUEDES VER BTS dedica sentido mensaje a quienes luchan contra el coronavirus

Los fans quieren realizar un concierto para BTS y han brindado detalles de su campaña.

“El 11 de abril a las 00:00 horas (KST) haremos tendencia #ConcertforBTS para mostrar nuestro apoyo a los chicos", continúa el comunicado de los ARMY.

Asimismo, explican cuál será la mecánica para desarrollar el “concierto a BTS”.

PUEDES VER Learn korean with BTS: todo lo que debes saber sobre el nuevo proyecto

Los fans de la agrupación de K-pop podrán publicar videos cantando temas de BTS, también interpretando las canciones con cualquier instrumento o cualquier contenido audiovisual referente a la música de los surcoreanos.

La reacción de los ARMY no se hicieron esperar y muchos han apoyado la iniciativa que se desarrollará el próximo 11 de abril, fecha en la que se debió dar inicio al Map of the soul tour 2020.

AQUÍ podrás ver el post original.