Primeras imágenes de Oppa will date instead con Yoon Bomi de Apink

La producción del dorama Oppa will date instead lanzó las primeras imágenes del rodaje con Yoon Bomi de Apink y Lee Se Jin, exparticipante de Produce X 101.

El webdrama producido Naver TV, VLive y YouTube, es una historia de romance y fantasía en la que también actúa Park Su Min, vocalista y bailarina del grupo K-pop Dream Note.

Lee Se Jin y Bomi del grupo K-pop Apink en las grabaciones del dorama Oppa Will Date Instead.

Las imágenes muestran a la pareja protagonista en diferentes escenarios. En uno de ellos, Lee Se Jin se ve absorto ensayando con su guion en la mano.

Desde 2017, el actor de 23 años ha venido participando en varias producciones televisivas, siendo la última la aclamada Love alarm (Netflix, 2019).

Además de Oppa will date instead, Lee Se Jin tiene programado participar este año en A piece of your mind de tvN.

Lee Se Jin repasando el guion en las grabaciones del dorama Oppa Will Date Instead.

Por su parte, Bomi de Apink también cuenta con experiencia como actriz, ya que ha participado en cuatro doramas, incluyendo las dos temporadas de Farming academy de SBS.

Bomi -vocalista del grupo K-pop Apink- en las grabaciones del dorama Oppa Will Date Instead.

¿De qué trata Oppa will date instead?

La trama desarrolla un triángulo amoroso juvenil de tres estudiantes de secundaria: Min Joo (Yoon Bo Mi), Kang Chan (Lee Se Jin) y Bang Hee (Park Su Min), donde el hermano difunto de uno de ellos regresa para intentar conquistar al protagonista masculino.

El lanzamiento del nuevo logotipo de I’ll do that for you (como también es conocido el Kdrama), incluye una frase explicativa sobre la historia: “Un romance de fantasía más allá de este mundo”.

Nuevo logo del webdrama Oppa Will Date Instead, producido por Naver TV, VLive y Youtube.

El dorama se comenzará a emitir online en abril. Actualmente se encuentra en la etapa de posproducción, después de culminar las grabaciones el pasado 4 de marzo.