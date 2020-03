Una nueva actualización de la líder de Girls’ Generation, Taeyeon, en Instagram dejó sorprendidos a sus 14.4 millones de seguidores, al mostrar lo perfecto que le quedaban sus antiguos uniformes escolares después de 12 años de dejar de usarlos.

A través de sus stories la cantante de SNSD (como se le conoce al grupo K-pop a nivel internacional), se tomó varias selfies desde la casa de sus padres en el distrito de Wansan, en Jeonju, al norte de Corea del Sur.

“Como he venido a casa, tengo que probarme los uniformes escolares”, escribió Kim Taeyeon.

Taeyeon a través de sus stories informó que estaba en casa de su madre, lo que la animó a probar sus viejos uniformes de colegio. 23 de marzo, 2020.

Rápidamente, los seguidores de la estrella K-pop y de SNSD (identificados como Sone, estilizado S♥NE), replicaron las imágenes y la compararon con una antigua fotografía de Taeyeon durante su etapa de estudiante.

Los seguidores de la estrella K-pop compararon una fotografía del año 2007 de Taeyeon con su más reciente selfie.

En 2008, Taeyeon se graduó de la Escuela Secundaria de Artes de Jeonju con 19 años, y su figura desde entonces se ha mantenido mientras que su belleza ha ido en aumento.

Por otro lado, algunos fans aseguraron que en realidad Taeyeon había cogido el uniforme de su hermana Hayeon.

"Taeyeon está en la casa de su madre, así que decidió asaltar el armario de Hayeon y pedir prestados sus uniformes escolares", escribió un usuario en Twitter.

La visita de la cantante a su antigua casa familiar posiblemente sea para acompañar a sus familiares en los ritos fúnebres posteriores a la muerte de su padre, ocurrida el 9 de marzo.

Como una trágica coincidencia, ese día Kim Taeyeon celebraba su cumpleaños, además de haber programado el lanzamiento de su nuevo proyecto solista “Happy”, el mismo que quedó postergado según comunicó su agencia SM Entertainment.

Tras la conmoción inicial y el duelo posterior, la intérprete de “Missing You Like Crazy” ha mantenido su buen talante realizando actualizaciones en Instagram, para alivio de su fandom, quienes le envían mensajes de apoyo y aliento con el objetivo de que no caiga en depresión.