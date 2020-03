La artista taiwanesa Serena Liu, también conocida como Liu Zhen, falleció a los 44 años, según confirmó el portal de noticias chino Sohu.

La actriz se encontraba en coma desde finales de febrero, tras someterse a una cirugía de reparación de válvula cardíaca en el Hospital General de Veteranos de Taipei.

Serena Liu era famosa por su faceta de bailarina siendo llamada ‘Reina de los bailes de salón de Taiwán’.

Por esas fechas, su esposo, el también cantante Shin Lung, publicó en Facebook una desgarradora declaración pidiendo a los seguidores de Serena Liu que le envíen energía positiva ante tan crucial circunstancia.

"Liu Zhen necesita la ayuda de todos para ayudarla a superar este gran obstáculo", escribió el artista de 48 años.

“Estoy dispuesto a renunciar a mi propia vida por la de ella. Nuestra hija tiene solo cuatro años y puede prescindir de su padre, pero no puede prescindir de su madre".

Publicación en Facebook realizada por Shin Lung comunicando el estado critico de Serena Liu.

La lenta agonía de Serena Liu

La actriz de The rise of the Tang Empire (2006) quiso mantener en secreto su padecimiento, mientras se encontraba a la espera de un trasplante de corazón.

Sin embargo, durante ese trance, comenzó a formar coágulos de sangre en su cerebro, que volvían a aparecer tras ser removidos y que al final provocaron la paralización del lado izquierdo de su cuerpo.

Serena Liu fue hospitalizada en febrero del 2020, a la espera de conseguir un donante de corazón.

En una entrevista con Apple Daily de Taiwán realizada el 14 de marzo, el esposo de la actriz indicó que no había fecha para que ella recibiera un nuevo corazón.

A pocas horas de la muerte de Serena Liu, el citado medio publicó un informe donde incluyó la declaración de un trabajador del hospital que afirmaba que “no se pudo conseguir un trasplante para ella, ni siquiera en el último minuto”.

En la conferencia de prensa organizada por la agencia que representaba a la artista y a su esposo, la CEO Jacky Wu reveló que a Serena Liu se le retiró el soporte vital la noche del domingo 22 de marzo, después de que el equipo médico informará que su condición era irrecuperable.