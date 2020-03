Una pareja que dará de que hablar. Lee Min Ho y Kim Go Eun protagonizan uno de los más esperados avances del Kdrama The king: eternal monarch.

Netflix lanzó un nuevo teaser de la esperada producción surcoreana y desvela el tipo de vínculo amoroso que tendrán las figuras principales.

El video inicial impactó a la audiencia por el abrazo deliberado que le da Lee Min Ho, dando vida a Lee Gon, a Kim Go Eun, protagonizando a Jung Tae Eul.

También podemos ver cómo el protagonista de The king: eternal monarch pasa de un mundo a otro mientras cabalga su caballo blanco.

Los diálogos posteriores del dorama como el dicho por Tae Eul a Lee Gon: “¿Eres realmente de otro mundo?”, nos dan pista de la primera conversación que tendrían.

Cuando Go Eun dice: “Actúas como si me conocieras, pero no te conozco”, muestra la confusión que habrá en la mente de Lee Min Ho.

En otro momento, Lee Gon le propone a Tae Eul acompañarla a su “época” demostrando que ambos ya se encuentran muy enamorados.

La publicación liberada por Netflix a través de Facebook superó las 36 000 interacciones, 31 000 compartidos y miles de comentarios, donde los fanáticos se muestran pendientes a las novedades de este dorama.

A continuación, te dejamos el video completo del teaser de The king: eternal monarch:

El estreno del nuevo Kdrama de Lee Min Ho y Kim Go Eun será en abril a través de KBS (para Corea del Sur) y Netflix (países asiáticos, europeos y latinoamericanos).