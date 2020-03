Lee Know de Stray Kids no solo es un excelente bailarín. También demuestra ser una persona sensible y generosa, como lo prueba sus últimas declaraciones a la revista ARENA Homme.

Él apareció junto a su compañero Hyunjin en una sesión de fotos donde posaron con elegantes atuendos y narraron algunas curiosidades para su fandom STAY.

Lee Know y Hyunjin de Stray Kids en ARENA HOMME

Minho (nombre real de Lee Know confirmó que está apoyando directamente a niños en Africa con donaciones para su educación y salud.

“Hay un niño en Africa al que he estado ayudando por mucho tiempo, y poco a poco estoy apoyando a más. Ellos me envían cartas escritas con lápices de colores y me siento muy orgulloso cuando las recibo”, comentó.

De acuerdo con el cantante, es poco probable que los chicos que reciben sus donaciones sepan que su “padrino” es un idol de K-pop.

Lee Know para ARENA HOMME

“No creo. Este niño ya debe estar en la secundaria. Si la oportunidad se da algún día, me gustaría invitarlo a un show para que vea nuestra performance”, explicó.

Según la revista, el artista estaría usando la plataforma de UNICEF para canalizar sus donaciones.

Fan account de una firma de autógrafos en el 2018

En el 2018, una admiradora que asistió a una firma de autógrafos reveló que el idol estaba enviando aportes para la infancia. “¿Desde cuándo empezaste a donar?, le preguntó en aquella oportunidad. “Ha pasado bastante tiempo y algo de ello está con mis donsaengs en África”, respondió en ese entonces.

Un par de años más tarde, el rapero de JYP mantiene su convicción y la explica con un sencillo razonamiento. “En lugar de que solamente yo viva bien, sería mucho mejor que todos pudiéramos vivir así (con calidad)”, comentó a la revista.