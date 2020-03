Uno de los aprendices de Idol Producer viene causando sensación al hacer pública su nueva vida como monje budista.

Se trata de Huang Shuhao, trainee que no llegó a la etapa final del programa chino de supervivencia y por lo tanto, no pudo formar parte del grupo C-pop que nació de este, NINE PERCENT.

Huang Shuhao de Idol Producer en su nueva vida como monje budista.

A través de su cuenta de Instagram, el idol tailandés de 25 años cuyo nombre real es Mark Vachara, comparte desde el pasado 8 de marzo fotografías en las que muestra su nueva vida monástica.

Lo más sorprendente para sus seguidores, según se ha podido apreciar en los comentarios vertidos en las redes sociales, es su imagen actual, totalmente opuesta a la que mostró durante su paso por Idol Producer, en donde brilló gracias a su interpretación del famoso tema “Ice” de Koi Nanja Nai.

Esto debido a su cambio de look, que incluyó el corte total de su cabello y sus cejas, acorde con la tradición budista de Tailandia.

Fotografía que Huang Shuhao (Mark Vachara) compartió en su cuenta personal de Instagram.

“Con todo respeto, se ve muy mal así”, “¿Qué le pasó a su cara” y otros comentarios con respecto a esto pudieron leerse a través de la web.

Por otro lado, muchos internautas felicitan la nueva vida que ha decidido llevar: “Deseo que en esta experiencia que va a tener, encuentre un poco de paz a este mundo globalizado, siempre es bueno mantenerse alejados de esto”.

Huang Shuhao durante su paso por Idol Producer.

Cabe resaltar que Huang Shuhao está siguiendo una de las más grandes tradiciones religiosas de su país natal: la ordenación como monjes budistas de los jóvenes que llegan a los veinte años.

En esta se pide que exclusivamente los varones durante semanas (o varios meses) vivan y sigan las costumbres de los monasterios con el propósito de honrar a sus padres, purificar su mentalidad o mejorar su karma antes de entrar a su etapa adulta.