Jinyoung de GOT7 y Jeon So Nee aumentan las expectativas ante el próximo estreno de When my love blooms gracias al romántico y nostálgico momento que compartieron en la playa.

Como parte de los adelantos de su nuevo dorama, la tvN reveló dos videos en los que destacan la presencia de estas dos estrellas, quienes interpretan la versión joven de los protagonistas Yoo Ji Tae y Lee Bo Young.

Jinyoung de GOT7 y Jeon So Nee en adelanto de When my love blooms.

En el primero de estos clips Jinyoung y Jeon So Nee se abrazan mientras miran un atardecer frente a la playa. A la par, Lee Bo Young los observa desde lejos, dando a entender que la escena pertenece a sus recuerdos.

Esto se refuerza con la frase que pronuncia luego de observar a Yoo Ji Tae, quien aparece repentinamente: “Recordando el pasado, ese momento fue como una flor. ¿Podríamos recordar a esos días?”.

En el segundo video se recrea otra momento de la juventud de los protagonistas: un episodio de sus vidas universitarias, cuando ella era una muchacha optimista y él un chico que luchaba por sus ideales.

Ambos adelantos son claves para ir entendiendo lo que espera al futuro espectador de When my love blooms, según su sinopsis oficial.

When my love blooms: sinopsis

When my love blooms.

La historia de When my love bloms gira en torno a Han Jae Hyun (Yoo Ji Tae ) y Yoon Ji Soo (Lee Bo Young), dos adultos que, tras reencontrarse después de muchos años, tendrán una segunda oportunidad para revivir el mutuo amor que sintieron durante su juventud.

Jinyoung de GOT7 y Jeon So Nee interpretarán a los personajes principales en su vida universitaria, época en la que se conocen y se enamoran.