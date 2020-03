Kim Bum, el actor que interpretó al encantador miembro de F4 So Yi Jung en el exitoso dorama Boys Over Flowers (2009), retornó a Instagram tras permanecer inactivo desde que ingresó al servicio militar obligatorio el 26 de abril de 2018.

Días atrás, su agencia King Kong by Starship confirmó que tras su baja del ejercito el pasado 13 de marzo, el actor de 30 años se encuentra en conversaciones para regresar a los Kdramas.

Kim Bum publicó está fotografía en Instagram el 20 de marzo del 2020.

Ante ese panorama y para alegría de los 534 000 seguidores que posee en Instagram, Kim Bum actualizó su cuenta con dos fotografías de estudio en blanco y negro.

Las imágenes publicadas el 20 de marzo, llevan como único mensaje el emoji de ‘back’ (regresar en español).

En las dos únicas imágenes publicadas hasta el momento, Kim Bum muestra una apariencia más madura, pero que aun así lo hace ver mucho más joven que su edad actual.

Kim Bum subió su primera fotografía en Instagram tras su regreso del ejército. 20 de marzo del 2020.

Por otro lado, aunque la agencia del actor no ha brindando mayor información sobre los dramas coreanos que estaría evaluando, diversos portales especulan con la posibilidad de que Kim Bum sea el tercer protagonista de The Tale of Gumiho.

La producción de tvN (cuyos títulos provicionales también son Tale of The Nine-Tailed Fox y The Tale of a Gumiho), tiene como protagonistas confirmados a Lee Dong Wook como Lee Yeon y Jo Bo Ah como Nam Ji Ah.