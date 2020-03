Pese a lo que se puede creer debido a la enorme popularidad que goza en la actualidad, Amber Liu tuvo uno de debuts más difíciles dentro del K-pop.

Según confesó el 18 de marzo a People, su inicio en la industria musical de Corea del Sur como integrante del grupo F(x) estuvo plagado de comentarios maliciosos y que terminaron dañando su autoestima.

Amber Liu, rapera de F(x), grupo K-pop que se encuentra en hiatus indefinido.

"No me di cuenta de cuánto me dolían realmente”, señaló la estrella de 27 años a la citada revista estadounidense, agregando que llegó a pensar que “realmente necesitaba la cirugía estética”.

Si bien en la llamada ‘capital mundial de las cirugías plásticas’ es normal que las personas, y sobre todo los idols, se sometan a modificaciones físicas debido a las exigencias propias de su sociedad, finalmente Amber nunca llegó a someterse a una.

Esto último debido a una razón fundamental que estaba relacionada con una compañera de F(x) y que reveló por primera vez ante el público: “Afortunadamente, Krystal me convenció de que no lo hiciera. Ella dijo: ‘Amber, no lo necesitas. No lo necesitas’”.

Amber Liu y Krystal Jung, amigas y compañeras de F(x).

Tras confesar esto, adicionó sus reflexiones personales sobre un tema que si bien es común en la práctica, es casi tabú su mención pública: “Nos dicen que necesitamos estas cosas cuando en realidad no lo necesitamos. […] Me llevó años rehabilitar mi cuerpo. Es un punto que sé que necesito comenzar a cuidar: mi salud mental. Estoy trabajando duro todos los días para intentar para averiguarlo".