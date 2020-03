Los contagios por coronavirus afectan a decenas de naciones alrededor del globo. Una de las formas de luchar contra la pandemia es el distanciamiento social, práctica que Shah Rukh Khan recomienda en su último video.

El actor de Bollywood se dirigió a sus fans, especialmente a los ciudadanos indios, a cumplir con las disposiciones del gobierno. Al 20 de marzo, este país registra 223 casos positivos y cuatro muertes, sin embargo aún no se ha planteado una cuarentena obligatoria general.

La situación podría cambiar en los próximos días, por lo que el protagonista de La familia hindú pidió que “eviten los lugares públicos y eviten viajar en buses o trenes si no es absolutamente necesario”.

Además, señaló que los próximos 15 días serán extremadamente cruciales “Para luchar con esta crisis, el gobierno y los ciudadanos tienen que unir sus fuerzas”, enfatizó.

Shah Rukh Khan también alertó sobre los bulos o rumores que circulan acerca del COVID-19. “No entren en pánico, tengan cuidado con la información engañosa y sigan las instrucciones del gobierno”, finalizó.

De esta forma, el actor muestra su apoyo al anuncio del primer ministro Narendra Modi: este 22 de marzo se realizará un ‘toque de queda’ simbólico (janata curfew) desde las 7 a.m. hasta las 9 p.m. No obstante, será una acción voluntaria que no implica sanciones penales.

SRK se muestra de acuerdo con la propuesta del gobierno indio para luchar contra el coronavirus.

Según el Times of India, esta es una medida de entrenamiento que podría extenderse dependiendo del curso de la enfermedad.

Por el momento, solo en las zonas que registran el mayor número de casos hay procedimientos más rigurosos. Por ejemplo, todos los negocios y oficinas que no sean esenciales estarán cerradas en la región de Mumbai, Pune y Nagpur hasta el 31 de marzo.