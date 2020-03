Brianne Tracy de People realizó una profunda entrevista a Amber Liu, exmiembro de F(x) sobre los casos de suicidios entre los famosos surcoreanos y otros temas preocupantes en la industria musical.

Diversos artistas se han visto afectados por los comentarios negativos que reciben en sus redes sociales. En la actualidad decenas de idols de K-pop sufren ansiedad, depresión y otros trastornos.

PUEDES VER Luna se quiebra al revelar que Sulli la buscó antes de morir [VIDEO]

“Al principio fue divertido... Pero luego la soledad y todo (lo malo) aparece”, opinó Liu.

“No me di cuenta de cuánto me dolían realmente estos comentarios... Ahora soy mucho más abierta con mis amigos, y esto realmente me ayudó mucho”, agregó.

La exrapera surcoreana fue amiga por varios años de Sulli (quien falleció un 14 de octubre de 2019), cuando ambas pertenecieron a un girlband de la compañía SM Entertainment.

Kpop: los oscuros secretos, suicidio, depresión y más

Respecto a la muerte de la fallecida artista dijo: “Fue muy difícil... Me sentí realmente enojada. También estaba molesta conmigo mismo, porque Sulli y yo hablamos unas semanas antes”.

“A veces pienso que si hubiera enviado otro mensaje de texto, ¿qué podría haber pasado?”, adicionó la exartista nacida en Estados Unidos.

También Amber Liu reveló que su amiga fue duramente criticada por sus ideales feministas, mismas que chocaban con la idea conservadora que aún tiene la sociedad de Corea del Sur.

“Ella era tan valiente y audaz y realmente luchó por los derechos de las mujeres de una manera que ninguna otra celebridad en Corea lo había hecho todavía. Realmente fue difícil lo que ella vivió”, acotó la exrapera de SM Entertainment.

Actualmente, Amber Liu se encuentra radicando en Estados Unidos y ha iniciado una carrera como solista. En noviembre de 2019, lanzó su sencillo “Other people” y tuvo gran aceptación entre sus fieles seguidores que la siguen apoyando desde que estaba en F(x).