Son Sung Ah, más conocida como SungAh de 9MUSES, se ha convertido en madre por primera vez.

Con un emotivo mensaje en las redes sociales, el 20 de marzo (KST) la idol K-pop le dio la bienvenida a su primer hijo, fruto de su matrimonio con DJ DaQ.

SungAh de 9MUSES comparte en Instagram detalles sobre el nacimiento de su primer hijo.

“Hola, muchas gracias por venir a mamá y papá, nuestro hijo. No puedo expresar estos sentimientos a través de las palabras. Tan pronto como te vi, me enamoré. Seamos felices y saludables, bebé”, escribió en una publicación de Instagram.

En esta misma subió un video de su bebé, quien, según detalles compartidos por la estrella, nació a las 3.39 p. m. y con un peso de 3.6 kg.

Cabe resaltar que el hijo de SungAh y DJ DaQ llega casi dos años después del matrimonio de la pareja.

Como se recuerda, los famosos coreanos se casaron el 20 de mayo del 2018, 12 días después de que la idol publicara en el fancafe de 9MUSES una carta en mano en la que hacía público su compromiso.

9MUSES: Sungah se casó el 20 de mayo con DJ DaQ.

Al respecto, después de hablar sobre los inicios de su incursión en el mundo de los DJ, escribió: “Durante ese proceso, me presentaron a DJ DaQ y tuvimos comunicación musical y recibí consejos de él que me ayudaron a convertirme en DJ. Nuestra relación se desarrolló y nuestro amor creció. Nos casaremos el 20 de mayo. Estoy muy feliz de haber conocido a alguien con quien pueda soñar y aprender. Les devolveré el gran amor que me dan con una música aún mejor. Los quiero”.

SungAh es la primera exintegrante de 9MUSES que se ha convertido en madre. Mientras tanto, su antigua compañera Eunji atraviesa los últimos meses de su período de gestación.