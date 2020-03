Un reciente streaming en VLive entre las integrantes de TWICE, Dahyun, Momo y Jeongyeon, permitió a su fandom ONCE, conocer un poco más sobre su idols.

En los primeros minutos de la transmisión -subida a YouTube el 15 de marzo- Dahyun le comenta a Momo sobre el dorama que viene siguiendo.

PUEDES VER TWICE: Nayeon retira orden de restricción contra acosador alemán Josh

La novia de Heechul de Super Junior, intenta adivinar que producción sería, llegando a preguntar a su compañera si se trataba de When the Camellia Blooms.

Dahyun confirma que sí está siguiendo la producción de KBS2, protagonizada por Gong Hyo Jin y Kang Ha Neul.

Luego le pregunta a Momo si ella sabe vio el programa donde aparece TWICE.

¿Estamos en un drama? - pregunta ‘Momori’, para luego pedir que no le hagan spoilers.

Jeongyeon interviene diciendo que ya sabe de que dorama se trata y cita una frase del mismo: “Atate el pelo como Dahyun”, además de acotar que uno de los personajes se parece a Tzuyu, quien actualmente se encuentra en cuarentena preventiva por coronavirus, en su natal Taiwán.

Yoo Jeong Yeon (nombre real de la estrella K-pop), llega a comentar que con la líder de TWICE, Ji Hyo, habían comentado la posibilidad de que el guionista del dorama podría ser un seguidor suyo.

Dahyun retoma la pregunta inicial y le pide a Momo que adivine que dorama está siguiendo actualmente.

“Hotel de Luna”, responde la aludida en referencia al drama de fantasia protagonizado por IU y Yeo Jin Goo, en 2019. Dahyun niega que sea ese diciendo ‘está emitiéndose ahora’.

Momo no sabe cuál puede ser y ‘Baby Eagle’ revela que es Extraordinary you, con Kim Hye Yoon, Ro Woon, Lee Jae Wook y Lee Na Eun, a esta última, integrante del grupo K-pop APRIL, las chicas de TWICE recordaron con especial cariño.

¿Ves el drama por que suenan nuestras canciones?- pregunta con evidente sorpresa Jeongyeon.

Siguiendo con la conversación Kim Da Hyun explica las escenas en Extraordinary you donde se puede escuchar Feel Special y FANCY.

'Me sorprendió, me encantó. Estoy muy agradecida. Fue increíble encontrar nuestra canción sonando en el drama", confiesa emocionada Dahyun.

La conversación sobre los doramas termina en esta parte. Más adelante, las tres cantantes continúan haciendo más revelaciones sobre su etapa de aprendiz o trainee de JYP Entertainment, recordando que ante las estrictas dietas que tenían que seguir, llegaron a robar la comida de otras compañeras.