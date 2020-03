The king: eternal monarch; se revelan las nuevas imágenes de Kim Go Eun

El 16 de marzo, la producción del dorama The king: eternal monarch publicó imágenes de Kim Go Eun como la detective Jung Tae Eul. Las fotos fueron tomadas durante el primer día del rodaje.

En la escena, el personaje Kim Go Eun se infiltra en una banda criminal. Su vestimenta muestra un estilo robusto con un pesado abrigo de piel, por debajo lleva una blusa azul de la marca Common Unique complementado el outfit con una bufanda y gafas de sol.

SBS publicó las primeras fotos de Kim Go Eun como la detective Jung Tae Eul en "The King: Eternal Monarch".

Curiosamente, la misma blusa que usa Kim Go Eun la usó la actriz Im Soo Jung en un capitulo del Kdrama de tvN Search WWW (2019).

En el still cut photo de Kim Go Eun esta lleva una blusa azul de la marca Common Unique.

Hablando de su personaje, Kim Go Eun, alabó el trabajo que hizo la guionista Kim Eun Sook, con quien ya había trabajado antes en el exitoso drama coreano Goblin con Gong Yoo, y además resaltó su emoción por actuar junto a Lee Min Ho.

“Es la primera vez que trabajo con Lee Min Ho, Woo Do Hwan, Kim Kyung Nam y Jung Eun Chae; todos pasamos un rato divertido en el set. Trabajaré más duro para ofrecer una gran actuación a los espectadores y espero que más personas vean 'The king: eternal monarch".

También conocido como The king: forever sovereign y The king: monarch of eternity, la serie desarrollará un romance de fantasía que tiene lugar en dos universos paralelos de Corea del Sur: un imperio y un país democrático. Lee Min Ho interpretará al emperador Lee Gon.