Los Carats estuvieron esperando, desde que Big Hit Entertainment anunció la adquisición la compañía de SEVENTEEN, el ingreso de la agrupación al Weverse y hoy es una realidad.

El 17 de marzo, los miembros del grupo K-pop hicieron sus primeras interacciones con sus fans usando singulares apodos.

La primera anécdota de SEVENTEEN en el Weverse fue que algunos integrantes se emocionaron tanto por ya tener usuarios en esta plataforma que colocaron nicknames curiosos, y algunos se arrepintieron.

S.Coups escribió: “Quiero cambiarlo”.

Seungkwan le contestó: “¿Podemos cambiar nuestros apodos también?. Pregunta a Carats, eso es lo que debemos de hacer”.

El líder del grupo K-pop (cuyo apodo es Choi Sae Roi) continuó la conversación: “¿Por qué no puedo cambiarlo?”.

Seventeen en Weverse

A este peculiar debate se unió Wonwoo (cuyo apodo irónicamente se colocó: “Puedes cambiarlo”): “Dale click en el punto en la esquina superior derecha”.

S.coups: “Sigue escribiendo”

S.coups: “¿Cómo lo hiciste?”

Seventeen en Weverse

Posterior a la indicación, Choi Seung Cheol (nombre verdadero de líder de SVT) se colocó el nombre de su compañero como nickname: Wonwoo, sin imaginar que provocaría una tendencia en sus compañeros.

El rapero al ver que otro miembro usó su nombre como apodo en el Weverse optó por autodenominarse “líder”.

Woozi y Hoshi tuvieron también su altercado. El productor musical se puso: Kwon Hoshi Horanghae Stop y el bailarín del grupo K-pop prefirió colocarse: “El ojo del tigre”.

DK (nickname Do Sae Roi), Mingyu (Kim CEO) y S.Coups (ahora como “Líder ejecutivo”) empezaron a citar líneas de los doramas Crash landing on you y Itaewon Class.

Seventeen en Weverse

Seventeen en Weverse

Para concluir con esta disparatada interacción entre los miembros de SEVENTEEN, DK optó por ponerse como apodo en el Weverse: “Woozi es mío” adjuntando una fotografía de ambos.

Seventeen en Weverse

¿Cómo descargar Weverse en tu celular?

Es muy sencillo, puedes tener el app de Weverse tanto en celulares Android como iOS accediendo en los siguientes enlaces:

Android: AQUÍ

iOS: AQUÍ

Opcional para Huawei: AQUÍ y AQUÍ

Video tutorial de Weverse

A continuación, te dejamos un tutorial de cómo gozar todos los beneficios de Weverse, ahora que SEVENTEEN se ha unido a esta interactiva comunidad.

Fuente: LorenitaEV