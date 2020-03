BTS: ministra coreana citó a J-Hope como ejemplo a seguir

El 12 de marzo, Big Hit -agencia que representa a BTS- actualizó la cuenta de Twitter del grupo con varias fotografías de J-Hope, lo que dio paso a que el fandom descubriera cosas importantes sobre el idol.

Las imágenes compartidas muestran a Jung Ho Seok -nombre real del cantante K-pop- disfrutando del regalo enviado por el artista Brian Donnelly, conocido profesionalmente como KAWS.

Con la frase “Gracias KAWS X_X” más el hashtag #EXPANDEDHOLIDAY (nombre del proyecto de realidad aumentada del artista americano), Big Hit publicó tres imágenes de ‘Hobi’ en su habitación.

Big Hit publicó está fotografía de J-Hope para agradecer el regalo del artista americano KAWS. Twitter, 17 de marzo, 2020.

Ahí, ARMY, fandom de BTS, descubrió que los juguetes que adornan el espacio del cantante de 26 años, pertenecen a Monkeybiz South Africa.

Fotografía de J-Hope apreciando el regalo del artista americano KAWS, al fondo sobre un mueble se aprecia los juguetes de Monkeybiz South Africa.

Esta organización promueve la artesanía tradicional de abalorios africanos fabricados por mujeres a quienes se les brinda la oportunidad de empoderarse y de ser independientes económicamente.

Las figuras de animales en el cuarto de #JHope son productos de la ONG Monkeybiz Sudáfrica.

Tras la viralización de las imágenes de J-Hope, no fueron pocos los ARMY que redescubrieran y compartieran un extracto del discurso de la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Corea del Sur, Kang Kyung Hwa, citando al rapero y compositor como un ejemplo a seguir para los jóvenes.

"¡También conoces a J-Hope! Tiene una canción con una estrella del pop latino llamada Becky G: ‘Chicken Noodle Soup’. Es un maravilloso ejemplo de cultura y talento creativo que se unen para producir contenido que entusiasma a las personas de todo el mundo”, declaró la diplomática durante su presentación en The ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)-ROK (Republic of Korea) Culture Innovation Summit, realizada el 25 de noviembre del 2019.