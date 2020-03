100 Heartthrobs asian 2020: Jimin, Jin, Jungkook y V entre los finalistas

El portal Starmometer anunció la recta final para la elección de las 7 primeras posiciones para su ranking 100 Heartthrobs asian 2020 (El romperocorazones asiático), quedando entre los finalistas cuatro integrantes del grupo BTS.

Para la semifinal quedaron seleccionados 5 idols K-pop procedentes de Corea del Sur, uno de Filipinas y otro de Tailandia.

PUEDES VER Jin de BTS es catalogado como el hombre más hermoso del mundo

Las votaciones para elegir al Ultimate Asian Heartthrob of 2020, iniciaron el 14 de marzo en Twitter, aperturándose luego en Facebook e Instagram, además de encuestas online que estarán disponibles hasta el mediodía del 6 de abril del 2020.

PUEDES VER BTS: el rostro de Jungkook es elegido como el más hermoso del 2019

Ultimate Asian Heartthrob of 2020: Mecánica de votaciones

Los internautas podrán emitir su voto a través de redes sociales de Starmometer: Facebook, Instragram y Twitter, o ingresando directamente a la encuesta online disponible en su página web.

En Facebook:

Dar ‘Me gusta’ y compartir la foto oficial de Facebook del finalista.

1 ‘Me gusta’ es equivalente a 2 votos. 1 reacción = 5 votos.

La votación termina al mediodía del 6 de abril de 2020.

En Twitter:

Dar ‘Me gusta’ y retweet a la foto oficial de Twitter de un finalista.

1 ‘Me gusta’ equivale a 10 votos. 1 retweet es equivalente a 10 votos.

La votación termina al mediodía del 6 de abril de 2020.

En Instagram:

Dar clic en ‘Me gusta’ y comentar en la foto oficial de Instagram de un finalista.

1 ‘Me gusta’ es equivalente a 3 votos. 1 comentario es equivalente a 1 voto.

La votación termina al mediodía del 6 de abril de 2020.

PUEDES VER Ranking de los 100 hombres más bellos de Asia [FOTOS]

Ultimate Asian Heartthrob of 2020: finalistas

Alden Richards

Originario de Filipinas, Richard Reyes Faulkerson, Jr (su nombre real) es un popular actor, modelo y cantante de 28 años. En 2019, participó en el exitoso drama romantico Hello, Love, Goodbye.

Alden Richards es un actor, presentador de televisión, modelo y cantante filipino.

Jaehyun

Apodado ‘Valentine Boy’, el cantante y modelo es el vocalista y rapero del grupo K-pop NCT y las subunidades NCT U / NCT 127.

Jung Yoon Oh mejor conocido como Jaehyun es un cantante, rapero, bailarin y MC.

Taehyung

En 2019, el visual de BTS se llevó el titulo de Ultimate Asian Heartthrob 2019, al obtener 1 815 158 votos.

Kim Tae-hyung, más conocido por su nombre artístico V, es un cantante, modelo, actor, bailarín y compositor surcoreano.

Jungkook

El vocalista principal y maknae de la banda BTS,ocupó la segunda posición con 1 511 874 votos.

Jeon Jung-kook, conocido como Jungkook, es un cantante, bailarín, rapero, compositor, productor y modelo surcoreano.

Jin

Con casi la mitad de votos que sus otros dos compañeros, el artista de 27 años se quedó en el quinto lugar.

Kim Seok-jin, mejor conocido bajo su nombre artístico de Jin, es un cantante, modelo, compositor y bailarín surcoreano.

Jimin

Más alejado que los otros Bangtan Boys, Park Ji Min se quedó en el puesto 28. Sin embargo, como apunta la web organizadora, el idol K-pop ha coronado el ranking hasta en tres oportunidades.

Park Ji-min, más conocido como Jimin, es un cantante y bailarín surcoreano.

Porsche

Proveniente de Tailandia, el cantante y actor Porsche Sivakorn de 21 años cuenta con una amplia experiencia como idol habiendo integrado los grupos V.R.P, 9x9 NINE BY NINE y ahora TRINITY.