La última actualización de Son Ye Jin en su cuenta de Instagram viene causando sensación entre sus seguidores, por ser una referencia directa al romance que protagonizó junto a Hyun Bin en el Kdrama Crash landing on you.

En su post del 16 de marzo, la actriz coreana compartió con sus 2 millones de seguidores el regalo que recibió: un pequeño naranjo.

PUEDES VER Crash landing on you y los trajes de lujo usados por Son Ye Jin y Hyun Bin

“Deprimido en estos días, ¡llegan regalos demasiado frescos! ¡Naranja!”, escribió Son Ye Jin en Instagram.

Son Ye Jin compartió en Instagram el regalo que recibió y que ha sido tomado como una referencia al Kdrama Crash Landing on You.

“¿Por qué no un tomate?”, le preguntó un internauta en referencia a la planta que simbolizó el amor de la pareja en Crash landing on you (Aterrizaje de emergencia en tu corazón, en español).

En la producción de tvN, el personaje de Yoon Se Ri (Son Ye Jin) cultiva una planta de tomate como un regalo para el oficial norcoreano Ri Jung Hyuk (Hyun Bin), convirtiéndose más adelante como un símbolo de su amor.

El detalle ha entusiasmado a los seguidores de ambos actores, más aun teniendo en cuenta que la actriz no ha revelado de quién proviene ese regalo, haciendo sospechar que habría sido enviado por el ex de Song Hye Kyo.

Desde que Dispatch reveló a inicios del 2019 fotografías de Son Ye Jin y Hyun Bin juntos en New York, los rumores de un romance en secreto se han elevado, a pesar de que ambos actores lo han negado en repetidas ocasiones.

Hyun Bin y Son Ye Jin fueron vistos una vez yendo juntos al supermercado en los Estados Unidos.

Sin embargo, como comentaron durante la rueda de prensa de Crash Landing on You, son consientes de estas especulaciones y les gusta divertirse a costa de ello, por eso a veces dejan escapar detalles que exaltan la imaginación de sus seguidores.

Entre selfies, bromas y más, el más reciente de estos ‘juegos’ entre Son Ye Jin y Hyun Bin se dio durante la fiesta por el final del dorama cuando ambos llegaron vestidos como ‘pareja’.