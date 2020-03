SNSD: Sooyoung es sorprendida en el set de su dorama por su novio Jung Kyungho

Sooyoung de SNSD recibió un sorprendente detalle de su novio Jung Kyungho mientras se encontraba en el set de su dorama Tell me what you saw.

A través de su cuenta de Instagram, el 16 de marzo (KST) la idol K-pop que también se desempeña como actriz compartió con sus seguidores que había recibido varios camiones llenos de bocadillos y café.

Sooyoung Instagram dorama

De entre todos estos obsequios, uno en particular destacó, puesto que en este se repartía bistec a todos los presentes en el set.

El lujoso camión iba acompañado de carteles con las frases “Buena suerte, Sooyoung” y “¡Apoyo al elenco y al equipo de Tell me what you saw! Disfruta de la comida y buena suerte hasta el final”.

Sooyoung Instagram novio

Mediante la historia de su Instagram, la intérprete de 30 años compartió sus pensamientos acerca del detalle: “Me llenaré de comida y me recargaré para poder correr a toda máquina”.

Más tarde se supo que este había sido preparado por su novio, el también actor Jung Kyunho, con quien tiene una relación desde el 2012.

sooyoung y su novio

Sooyoung en Tell me what you saw

Si bien entró al mundo del entretenimiento como idol K-pop, Sooyoung pudo hacer en paralelo una carrera como actriz gracias a sus habilidades.

Tras participar en varias producciones coreanas, su más reciente desafío se puede apreciar en el dorama Tell me what you saw.

En este interpreta a una detective con memoria fotográfica que deberá unirse a un genio perfilador para encontrar a un asesino en serie.