El 14 de marzo, Oh Yeon Seo realizó una actualización en su cuenta de Instagram que ha despertado cierta preocupación entre sus 2.5 millones de seguidores.

Ahí, la actriz coreana de 32 años hizo una reflexión sobre la vida y el proceso para convertirse en un adulto.

PUEDES VER Goo Hye Sun reaparece y revela donación que hizo para ayudar a víctimas de coronavirus

“Pensé que crecería solo cuando fuera mayor, pero todavía era un largo camino para ser adulto. Espero ser siempre una persona con forma de árbol”, escribió Oh Yeon Seo de forma poética y metafórica.

Fotografía que acompañaba el mensaje de Oh Yeon Seo publicado en Instagram el 13 de marzo, 2020.

Sin embargo, la última frase de su mensaje es la que ha intrigado a sus seguidores, quienes sospechan que la actriz está atravesando por un cuadro depresivo.

“Espero que hoy sea un día en que todos me quieran”, indicó la protagonista de Love with Flaws.

“¡No sé a qué te refieres, pero mi deseo siempre es ser un fan en la que puedas apoyarte! ¡Ojalá pudiera llevar a mi corazón a donde estés para ayudarte!”, le escribió un preocupado internauta.

Mensaje de Oh Yeon Seo publicado en Instagram el 13 de marzo, 2020.

PUEDES VER Goo Hye Sun habría lanzado indirecta a Ahn Jae Hyun en Instagram

El pedido de Oh Yeon Seo para ‘que la quieran’, resulta muy similar al que hizo a inicios de enero su enemiga declarada Goo Hye Sun.

“Necesito atención. Por favor, ámame”, escribió en su cuenta de Instagram la expareja de Ahn Jae Hyun.

El 9 de enero, Goo Hye Sun publicó el siguiente mensaje en Instagram: Soy un adicto a la atención ... Por favor, ámame más".

Unos días antes, en diciembre del 2019, Goo Hye Sun arremetió contra Oh Yeon Seo durante una entrevista a TV Chosun, al volver a referirse a ella como la amante que destruyó su matrimonio con Ahn Jae Hyun.

Las sospechas de un amorío entre Oh Yeon Seo y Ahn Jae Hyun surgieron durante las grabaciones del dorama que ambos protagonizaban juntos: Love with Flaws de MBC.

Esto motivó una histérica reacción de Goo Hye Sun en medio de acusaciones contra su esposo en Instagram, a la vez que se negaba a firmar el divorcio. Ante ello, Oh Yeon Seo amenazó con demandar a la protagonista de Boys Over Flowers si seguía tachándola como ‘la otra’.

Goo Hye Sun acusó a Ahn Jae Hyun de serle infiel con su coprotagonista en People with Flaws, la actriz Oh Yeon Seo.

El escándalo ha afectado la imagen de todos los involucrados y los índices de audiencia del dorama que resultaron muy bajos en sus episodios finales.

Ahn Jae Hyun y Oh Yeon Seon protagonizaron uno de los doramas más polémicos por el escandaloso divorcio del actor coreano.

Tras ello, Ahn Jae Hyun optó por un perfil bajo, Oh Yeon Seo se concentró en su rol de MC para el programa de belleza Get It Beauty 2020 de OnStyle! y Goo Hye Sun siguió revelando más detalles de su relación a través de Instagram y unas entrevistas para diversos medios.