Un conmovedor momento protagonizó Kim So Eun al recordar a la fallecida actriz Jeon Mi Sun.

El 17 de marzo (KST) la famosa Gaeul, enamorada de Kim Bum en el dorama Boys over flowers, asistió a la rueda de prensa de Are you in love, película en la que brilla como protagonista.

PUEDES VER Oh Yeon Seo envía preocupante mensaje al estilo de Goo Hye Sun

Sung Hoon y Kim So Eun en la conferencia de Are you in love.

Junto al director Kim Jung Kwon, los actores Kim So Hye, Lee Pan Do y su coprotagonista Sung Hoon, la intérprete de 30 años dio a conocer algunos detalles el largometraje que será estrenado el 25 de marzo del 2020.

Al hablar acerca de su tiempo durante la etapa de grabación del proyecto, el cual se llevó a cabo a lo largo del 2017, recordó con nostalgia a su madre ficcional Jeon Mi Sun, quien falleció el pasado junio.

Kim So Eun llora al recordar a Jeon Mi Sun.

Derramando lágrimas, habló acerca de su relación con su desaparecida compañera, también actriz de doramas, como The moon that embraces the sun: “Jeon Mi Sun y yo tuvimos una gran química en el set. Me resultó muy fácil interpretar el papel de su hija y pudimos filmar todas nuestras escenas con facilidad”.

Asimismo, compartió su recuerdo más importante junto a la veterana estrella: “La escena más memorable para mí fue cuando estaba lavando sus pies. Después de enterarme de lo que le había sucedido, estuve muy triste por mucho tiempo. Todavía me siento triste por ello”.

¿De qué murió Jeon Mi Sun?

El 29 de junio del 2019, el cuerpo sin vida de Jeon Mi Sun fue hallado en una habitación de un hotel ubicado en Jeonju, capital de Jeolla del Norte, en donde se hospedaba debido a la presentación de la obra teatral 3 días y dos noches con mi madre.

La policía informó que debido a las circunstancias, la muerte de la actriz de 49 años había sido producto de suicidio. Horas después, su agencia informó que ella había estado recibiendo tratamiento contra la depresión.