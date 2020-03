Busters anuncia el ingreso de dos nuevas integrantes, Takara y Min Ji

El 16 de marzo, la agencia JTG Entertainment anunció a través de la cuenta oficial del grupo K-pop Busters en Twitter el ingreso de dos nuevas integrantes: Takara y Min Ji.

Yasuda Takara, quien es de origen japones, tiene 15 años, y por el momento ocupará el rol de bailarina en Busters. La joven idol nacida en 2005 se formó en una escuela de baile donde trabaja la hermana de Momo en TWICE. Fue reclutada a través de una audición que se realizó en 2019.

Su compañera, Minji Jeon, es coreana y por su edad (14 años) será la nueva maknae (miembro más joven) del grupo K-pop. Hasta el momento, se sabe ganó un concurso de danza y estuvo activa como actriz infantil.

De esta forma, Busters deja de ser un quinteto para presentarse como un grupo de siete integrantes previo a su próximo comeback con el álbum Paeonia.

Busters: la controversia con Jisoo

La presentación de Takara y Min Ji se produce en medio de los reclamos de Beotchu, el fandom de Busters, tras descubrirse que Jisoo, de 17 años, ha sido imagen de un salón de belleza por 2 años, es decir, desde que tenía 15.

“La compañía está intimidando a sus artistas jóvenes para que vayan a anunciar salones de belleza, ¿hay alguna conciencia?","no puedo creer que el salón de belleza pueda aceptar modelos jóvenes”, reclamaron los internautas a través de NAVER.

La preocupación de Beotchu es que la imagen de Jisoo se vea afectada de forma negativa a futuro, además de considerar que siendo tan joven no sería correcto opacar su belleza natural. Tras esto, no son pocas las fanbases de Busters que piden a los seguidores enviar correos de quejas a la agencia JTG Entertainment, subsidiaria de Marbling E&M Inc.