La empresa americana Entercom liberó un extracto inédito de la extensa entrevista que hizo Radio.com a los siete integrantes de BTS, durante su paso por Estados Unidos a finales de febrero de este año.

El clip de 1.43 minutos fue publicado el 16 de marzo en la cuenta de YouTube de la citada compañía, bajo el título de BTS Previews Their Hair and Music for the Next 7 Years, siendo rápidamente compartido en Twitter por ARMY, fandom de BTS.

Esto a razón de la hilarante respuesta que brindó Jin cuando se le preguntó sobre el futuro del grupo en los próximos 7 años (la mención al número es una referencia directa al último álbum de la agrupación: Map of the soul: 7)

“Es el comienzo de una nueva década, ¿qué podemos esperar de BTS en los próximos años?”, pregunta el entrevistador de Radio.com.

"Probablemente podrás vernos perder un poco nuestro cabello", contesta Jin, mientras Jimin no puede contener la risa.

“Personalmente, mi familia tiene buen cabello. Así que creo que estoy bien”, continúa Kim Seok Jin, mientras acaricia su bien cuidada melena.

La ingeniosa respuesta encantó a su fandom, según se aprecia por la forma en que se hizo viral en Twitter, esto en contraposición a lo ocurrido semanas atrás cuando Entercom publicó otra entrevista, esta vez con el conductor radial Syke para su programa Syke & MJ in the Morning.

En esa ocasión se hizo evidente que los siete integrantes de BTS se sintieron incómodos cuando Syke tildó de ‘insana’ la forma de actuar del ARMY, en lo referente al apoyo incondicional que le prestaba a los Bangtan Boys.

Más adelante Syke se enzarzó en un agrio intercambio de tweets con algunos ARMY, a quienes calificó de ‘inmaduros’, y llegó a decirles en algún momento: “debe matarte saber que nunca conocerás a BTS”.

En ese momento las fanbases del grupo K-pop acordaron no replicar la entrevista y/o mencionarla para no darle visibilidad al conductor radial y su programa, suponiendo que este iba en busca de notoriedad y pantallas por su entrevista a los Bangtan Boys.