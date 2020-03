Desde que Corea del Sur empezó a reportar sus primeras víctimas por coronavirus, la agencia de BTS anunció la cancelación del tour Map of the soul por Asia, pero hasta la fecha no se había pronunciado respecto a las otras locaciones programadas.

Un ejemplo fue España, donde se anunció que los Bangta Boys se presentarían; sin embargo, desde el brote del COVID-19, la compañía Big Hit Entertainment no aseguró que estos shows se concretarían.

Hasta el 17 de marzo, cuando la empresa Ticketmaster España anunció a través de su cuenta de Twitter las fechas reprogramadas para la venta de entradas.

Estas serán para el próximo 29 de abril (solo miembros) y el 1 de mayo (venta general).

Este comunicado generó gran descontrol entre los ARMY, quienes se encontraban esperanzados de que los conciertos para Madrid y Barcelona se confirmaran.

Asimismo, diversas páginas del fandom de BTS compartieron link donde se explica cómo los ARMY podrán comprar boletos para el Map of the soul tour en España.

Link de acceso a la preventa para el concierto del 17 de julio – https://ticketmaster-es.tm7508.net/eW7PD

Link de acceso a la preventa para el concierto del 18 de julio – https://ticketmaster-es.tm7508.net/aXdQb

Cabe mencionar que la empresa Ticketmaser España remarcó que estas nuevas fechas de adquisición de boletos para el concierto K-pop podrían variar si es que la situación en su país se complicaba debido al coronavirus.

España es uno de los cuatro países más afectados por el COVID-19. Todo el país se encuentra en cuarentena absoluta.