Super Junior: Shindong revela su verdadero cuerpo después de increíble pérdida de peso [VIDEO]

Shindong de Super Junior ha adquirido una renovada confianza en su cuerpo luego de su sorprendente pérdida de peso en los últimos meses.

Gracias a esto, el cantante veterano de K-pop se ha atrevido a mostrar los resultados de su estricto régimen en múltiples ocasiones, la más reciente durante la tercera temporada del programa de tvN Great Escape.

Shindong de Super Junior

Shindong participó en el último episodio transmitido el 15 de marzo KST. A penas apareció frente a las cámaras, le jugó una broma a uno de sus compañeros, algo característico de su personalidad.

“Ahora puedo esconderme detrás de ti”, le dijo a Kang Ho Dong mientras se paraba a sus espaldas.

El comediante quedó sorprendido por el increíble cambio corporal que experimentó el artista de 34 años, y lo animó a revelar sus nuevas medidas.

Shindong de Super Junior

“Solía usar pantalones talla 42, pero ahora uso talla 34. No me gustan los pantalones muy apretados así que uso talla 34. Si no les importa la ropa de segunda mano, tengo todas las tallas desde 42 hasta 36”, bromeó el cantante.

“Bueno, no sabes lo que va a pasar en el futuro, así que quédatelos por si acaso”, replicó Ho Dong, provocando las risas de todo el elenco, incluyendo Shindong.

Para sorpresa de todos, el cantante pasó a mostrarles parte de su abdomen, demostrando que realmente había perdido mucho peso.

Shindong comenzó su estricto régimen desde finales de noviembre del 2019, debido a complicaciones de salud y la advertencia de los médicos. Desde entonces, el idol ha pasado de pesar 116 kilogramos a tan solo 86, perdiendo 31 kilos en el camino.