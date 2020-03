El 10 de marzo Lee Hoseok, conocido artísticamente como Wonho, quedó libre de toda acusación por consumo de drogas.

No obstante, la inocencia del idol se hizo pública el 14 de marzo y con esta sobrevino una fiesta mundial por parte de las fans de MONSTA X, Monbebe, pese a que aún se desconoce cuál será su futuro en la industria del entretenimiento.

Wonho para Dispatch.

Dos días después de esto, Distpach ha revelado la entrevista que fue concedida por el cantante en febrero, en medio del proceso legal. A pedido expreso del idol K-pop, esta se hace pública ahora que se ha demostrado su inocencia.

A continuación, algunos puntos claves de la vida de Wonho, según lo que ha presentado Dispatch.

El tormentoso pasado de Wonho

Monbebe era consciente de que, antes de ser idol, Lee Hoseok había tenido una vida difícil, pues él mismo lo había expresado en varias oportunidades.

Sin embargo, a través de la entrevista se han podido conocer más detalles. Entre estos se encuentra la situación de pobreza en la que vivía junto a su familia, lo cual derivó en constantes peleas que, sumado al bullying que sufría, no le dejaron ser feliz durante sus años de escuela primaria.

Cuando entró a la secundaria esto cesó pero, según confiesa, su personalidad y sus amistades habían cambiado: “Estaba atrapado en lo que no debería estar haciendo. Algunos amigos fueron al Centro Juvenil por cargos especiales de robo. Wonho fue puesto a prueba (libertad condicional). No quiero culpar a mis amigos. También fue mi elección”.

Wonho habla sobre Jung Da Eun

Jung Da Eun, junto a su entonce novia Han Seo Hee, fue uno de los principales testigos en contra de Wonho.

Dentro del proceso legal de Wonho, Jung Da Eun (junto con la exnovia de este, Han Seo Hee) fue una pieza clave debido a las diversas acusaciones que lanzaba públicamente.

En medio de la entrevista, después de señalar que su adolescencia fue “como una ráfaga de viento”, el idol K-pop recordó a quien fuera su amigo desde época predebut hasta aproximandamente el 2016: “Entonces conocí a Jung Da Eun. Recuerdo que fue cuando estaba en el segundo año de la escuela secundaria. Nos hicimos cercanos pronto. [...] Da Eun me ayudó mucho. Me animó tanto que pude soñar con ser un cantante”.

La difícil pero satisfactoria etapa de entrenamiento antes del debut sobrevino, junto con un meta personal: “Lo prometí en ese momento. Prometí que no seguiría desperdiciando mi vida”.

MONSTA X y Wonho

Wonho debutó en 2015 como parte de MONSTA X, tras ser uno de los ganadores de NO.MERCY, programa de supervivencia en el que se pudo ver la difícil vida que puede tener un aprendiz.

Si bien fue construyendo una popularidad que iba ascendiendo hasta llegar a uno de sus picos más altos en 2019, el 31 de octubre de ese año tuvo que dejar su grupo después de que el escándalo estallara.

Con respecto a su decisión, esto fue lo que señaló: “Los miembros están heridos por personas como yo. Los miembros no tienen nada que ver conmigo. [...] Odio que MONSTA X se esté derrumbando (debido a mí). Pensé que era la forma en que mi equipo salía lo antes posible. Quería evitar el daño lo más posible".

Si bien reconoció sus errores del pasado, el también compositor fue enérgico al negar las acusaciones sobre el consumo de marihuana.

Wonho pide perdón a Monbebe

Wonho fotografiado por Dispatch.

Wonho expresó en incontables veces el amor que profesaba a su fandom Monbebe, ya sea a través de sus canciones, en las interacciones que podía tener con este en los eventos, etc.

El idol aprovechó la entrevista para dirigirles palabras a sus fans después de que se fuera de su grupo.

“Puedo hablar con confianza. Después de conocer a Monbebe, cambié por completo. Me di cuenta de cómo se siente ser amado. Quería vivir un día mejor [...] De hecho, sentí ese sentimiento cálido por primera vez, así que no quería decepcionarlos. Quería hacer solo lo que a los fanáticos les gustaba. Quería devolver ese amor nuevamente. Pero lo siento. Si el pasado se eleva por encima de la superficie, ¿qué puedes hacer? Se concluyó todo. Pensé que era una forma de reducir (al menos) el dolor de los fanáticos. Hay muchas cosas que prometí con los fanáticos. Siempre dije que estaría allí. Lamento tener que irme de esta manera. Solo vivía para ellos".

El futuro de Wonho

Monbebe está a la espera de las decisiones que tome el idol con respecto a su carrera. Mientras tanto, esto es lo que último que compartió al respecto: "Todavía no me he olvidado de los fanáticos. Más bien, sólo me arrepiento. Me siento tonto al preguntarme si lo vuelvo a intentar, ¿me iría un poco mejor?”.