Park Bo Gum aparecerá en el episodio final de Itaewon Class

El 16 de marzo, Sportsseoul informó que Park Bo Gum haría una aparición especial en el episodio final del dorama Itaewon Class, a emitirse la noche del 21 de marzo (KST).

En respuesta al informe, una fuente del drama confirmó: “Es cierto que Park Bo Gum aparece en el episodio final del drama. Por favor, espere a ver qué tipo de papel estará desempeñando”.

PUEDES VER Park Seo Joon y Lee Joo Young protagonizan tiernas escenas en detrás de cámaras de Itaewon Class

El actor coreano Park Bo Gum anuncia su lanzamiento como cantante con el álbum “Blue Bird”.

La aparición de Park Bo Gum se debe a su estrecha relación con el director Kim Sung Yoon, con quien trabajó en el Kdrama Moonlight Drawn by Clouds (también conocida como Love in the Moonlight).

En 2016, Park Bo Gum protagonizó el kdrama Love in the Moonlight, de KBS2.

Este cameo también significa el regreso del actor coreano a la pantalla pequeña después de un año de su última producción, Encounter (tvN, 2018-2019), junto a Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo y Park Bo Gum actuaron juntos en el K-drama "Encounter", del 2019.

El nuevo drama de Park Bo Gum será Record of Youth —en el que actuará junto a Park So Dam y Byun Woo Suk—, cuya emisión está programada para mayo de este año.

PUEDES VER Park Seo Joon de Itaewon Class regaló el mismo collar a dos actrices diferentes [VIDEO]

Itaewon Class: el papel de Park Bo Gum

Las teorías sobre qué papel tomará y cómo será su relación con los dos personajes principales Park Sae Roy (Park Seo Joon) y Jo Yi Seo (Kim Da Mi), no se han hecho esperar.

Según las opiniones vertidas en NAVER, Park Bo Gum se transformará en el nuevo rival de Park Sae Roy.

También podría ser hijo del presidente Jang Dae Hee o el nuevo interés amoroso de Oh Soo Ah.

Otros espectadores predicen que el actor de Tomorrow Cantabile será hijo de Park Sae Roy y Jo Yi Seo en el futuro.