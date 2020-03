El 13 de marzo, la revista D-ICON de Dispatch reveló la entrevista y sesión fotográfica que efectuó con las integrantes de TWICE.

Entre los temas conversados, cada una de las nueve integrantes habló de su especial relación con su fandom ONCE.

2019: ¿Un mal año para TWICE?

A la pregunta sobre ¿qué tipo de año fue 2019 para TWICE? Nayeon reconoció que “puede que no sea un año lleno de cosas buenas” y se lo pasaron consolándose.

Esto en referencia al retiro de Mina por problemas de ansiedad, los escándalos de altercados con fans y personal del aeropuerto, además del peligro que significa ser acosadas por sasaengs.

Sin embargo, ‘Princess Nayeon’ respondió que, entre todo ello, la hacía sentir especialmente orgullosa los logros obtenidos gracias a ONCE.

“Cada vez que veo noticias como 1 millón de copias de álbumes vendidas por 3 años consecutivos, me sorprendo y pienso en ONCE […] si [ellos] están orgulloso de TWICE, ese es el mayor logro, eso sería suficiente para nosotras”, precisó.

Sana: “Los miembros de TWICE son mi familia”

"Los miembros de TWICE son una existencia realmente especial el uno para el otro. Estamos juntos en tiempos difíciles o felices. Me siento tranquilo si los 9 estamos juntos. Estoy muy orgulloso de tener nuestro nombre de grupo 'TWICE' delante de nuestros nombres individuales", explicó la cantante de 23 años.

Dahyun y Chaeyoung preocupadas por ONCE

La llamada ‘Baby Eagle’ agradeció las cartas de ánimo que recibe de sus seguidores; en ese sentido, se mostró preocupada por la salud de ellos.

“Quiero que estén saludables todo el tiempo. Nuestros miembros y ONCE son realmente preciosos, por lo que definitivamente no pueden enfermarse”, manifestó.

De la misma opinión fue la rapera y vocalista Chaeyoung.

“Podemos disfrutar plenamente de nuestro tiempo con ONCE juntos solo si estamos sanos. Por lo tanto, ONCE también debe estar siempre saludable. Si ONCE está enfermo, entonces también tendremos más dificultades", comentó.

Mina: “ONCE, tengamos recuerdos felices en 2020”

La cantante de origen americano-japonés agradeció el apoyo de ONCE para lograr que el grupo K-pop logre crecer.

“Fue un año que sentí el corazón cálido de ONCE. Por estar siempre a nuestro lado, alentando el crecimiento de TWICE, mirándonos con ojos cariñosos, gracias desde el fondo de mi corazón. Una vez más, gracias”.

“Espero que TWICE y ONCE continúen avanzando mientras apreciamos nuestro tiempo juntos. En última instancia, ONCE es la mayor fortaleza”, añadió.