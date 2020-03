Fotografías de Suzy calificadas de ‘aburridas’ mientras la comparan con Song Hye Kyo

La revelación de las primeras imágenes de la editorial fotográfica que protagonizó la actriz coreana Suzy para la edición de abril de la revista GRAZIA Korea, han desatado una serie de ácidas críticas contra la llamada ‘el primer amor nacional’.

El photoshoot llamado ‘Look With Confidence’ forma parte de la campaña del mismo nombre de la marca de gafas CARIN, quienes publicaron las imágenes con la exintegrante del grupo K-pop, Miss A en su cuenta de Instagram.

En los comentarios vertidos en redes sociales los seguidores destacan la gran belleza de la protagonista del Kdrama Vagabond.

Sin embargo, no son pocos los que señalan que la actriz de 25 años repite la misma expresión en casi todas las imágenes.

Suzy recibió muchos comentarios despectivos porque la expresión y posar en cada foto son las mismas, sin cambios importantes.

“Siempre sale igual, levanta el mentón con la boca entreabierta y los ojos a medio cerrar”, “Es el mismo gesto en todas sus fotos prácticamente su debut”, “Es aburrida”, se lee en los comentarios recogidos por NAVER.

Suzy comparada con Song Hye Kyo

La exesposa de Song Joong Ki aunque alejada de su rol como actriz y ‘reina de los doramas’ se ha mantenido activa imagen para diversas marcas de moda.

Su última colaboración con la línea de calzados SUECOMMA BONNIE, ha servido para que los internautas comparen a Song Hye Kyo con Suzy por el mismo atuendo que ambas llevan.

Se trata de un vestido de dos piezas de la marca coreana Your Name Here y que la exnovia de Lee Min Ho y Lee Dong Wook habría llevado primero en junio del 2019, durante una firma de autógrafos para la marca Clalen Cosmetics.

En opinión de los internautas, el vestido de Your Name Here acentuaba de forma desfavorable la cintura y parte baja de la actriz Suzy.

Ante la comparación, los netizen apuntaron que Song Hye Kyo lucía mejor el estilismo, teniendo en cuenta que en Suzy se acentuaba su cintura, haciéndola ver en desventaja.