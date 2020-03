Ante la difusión de publicaciones y artículos falsos sobre el coronavirus (COVID-19), la actriz de Bollywood, Kareena Kapoor envió un mensaje sobre el tema a sus seguidores.

A través de sus stories de Instagram del 13 de marzo, la esposa de Saif Ali Khan pidió más calma y evitar la réplica de noticias sin verificar.

"Hay tanta información que aparece cada minuto y asusta a muchas personas. Pero, necesitamos extraer información de las fuentes correctas", señaló la actriz de 39 años.

"No entre en pánico y, lo que es más importante, no cause pánico. Sus acciones afectan a las personas que lo rodean".

La protagonista de Heroine y Good Newwz culminó su mensaje señalando que analizar los datos y mantener la calma es una forma de detener el avance del llamado coronavirus de Wuhan.

"Se están haciendo esfuerzos en todo el mundo y también tenemos que hacer nuestra parte, por pequeña que sea".

Publicación realizada por Kareena Kapoor en Instagram. 13 de marzo, 2020.

Kareena Kapoor criticada por “arrogante”

Desafortunadamente el mensaje de la estrella de Bollywood fue sobrepasado por un video viral de ella en una actitud supuestamente “arrogante” con una fanática que le solicitó una fotografía.

La actriz estaba saliendo de un local con su hijo Taimoor Ali Khan, cuando detrás de ella vinieron dos seguidoras. Una de estas le pide una foto con la actriz quien le responde severamente según denota su expresión facial.

Aun así, Kareena Kapoor posa para la foto para luego retirarse bruscamente.

Tras la difusión del clip no faltaron los comentarios y reacciones enojadas sobre la forma de proceder de la actriz.

"Dios mío... Mira su actitud. Muy mal... Sin duda por qué Bebo es considerada como una de las actrices más arrogantes de Bollywood ", escribió un usuario.