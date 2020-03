Este 14 de marzo, Taeyeon del grupo Girls’ Generation realizó una nueva actualización en su cuenta de Instagram, presentando cinco fotografías de su fiesta de cumpleaños, horas antes de la muerte de su padre.

“Bien hecho por hacerlo de antemano", escribió la cantante K-pop, en coreano.

Girls' Generation: Teayeon agradeció haber celebrado su cumpleaños antes de la muerte de su padre. Instagram, 14 de marzo, 2020.

Las palabras de Taeyeon son interpretadas por el fandom de SNSD, S♥NE, como un alivio por saber que la intérprete de Four Seasons y Drawing Our Moments llegó a disfrutar de su cumpleaños junto a sus amigos.

Girls' Generation: Fotografía publicada por Teayeon. Instagram, 14 de marzo, 2020.

Las compañeras de Kim Tae Yeon en Girls’ Generation, Hyoyeon y Seohyun comentaron la publicación utilizando emojis para expresar su cariño por la líder en el grupo K-pop.

De igual forma las cantantes Heize y Jimin se sumaron para expresarle su amor a Taeyeon.

Hyoyeon y Seohyun de Girls' Generation, comentaron la publicación de Kim Tae Yeon. Instagram, 14 de marzo, 2020.

PUEDES VER Yuri de SNSD lanza contundente mensaje a sujeto que hackeó su Instagram

Taeyeon publica un mensaje

En un post anterior, la líder de Girls’ Generation agradeció a sus amigos y seguidores por el apoyo recibido durante tan difícil situación.

"Me gustaría agradecer a todos los que me han dado tantas felicitaciones y consuelo el 9 de marzo de 2020. Me tocó y me abrazó y me animó. Mantendré este profundo amor y este cálido consuelo en mi abrazo y seguiré viviendo bien”.

Girls 'Generation: Post de Taeyeon en Instagram. 13 de marzo, 2020.

Estas últimas palabras han sido interpretadas como un mensaje tranquilizador para sus seguidores preocupados por su salud mental.

“Taeyeon sabe que los fanáticos están preocupados, especialmente porque sus colegas cercanos fallecieran (Jonghyun, Sulli y Goo Hara) y, por supuesto, hay muchos fanáticos esperando sus actualizaciones. Creo que Taeyeon hace muy bien […] ella siempre piensa en los demás”, escribió un seguidor en Weibo.