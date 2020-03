Jay Park ha usado uno de sus más grandes talentos para compartir sus pensamientos sobre el golpe que le propinó el luchador de la UFC Brian Ortega.

El 12 de marzo, un día después de las disculpas oficiales de Ortega, el ahora solista que debutó en 2008 como líder del grupo K-pop 2PM subió a su cuenta personal de Instagram un video en el que hacía gala de su conocida destreza para ese estilo musical.

Lo que llamó la atención de este fue la leyenda que lo acompañó y la letra, creación de Jay Park. En estas hacía referencias no sólo al golpe, sino también a las palabras que Ortega usó en la amenaza que lanzó un día antes de agredirlo.

A continuación una traducción de esta:

Letra del rap en el que Jay Park expresa sus pensamiento sobre la agresión de Brian Ortega. Traducción de Soompi.

La leyenda que acompañó la publicación contenía un mensaje con el que Jay Park buscaría zanjar de manera definitiva este episodio: “Paz mental. A todos los tipos duros de Internet que me juzgan según mi raza y mi aspecto. La dureza y la demostración del corazón es interior, no exterior. También es mucho más difícil perdonar que buscar venganza. Gracias a todos los que me respaldaron, pero se acabó y se aplastó, así que todos sigamos adelante. De vuelta a la rutina, paz y amor”.

Jay Park en Instagram.

Como se recuerda, el pasado 7 de marzo Brian Ortega golpeó en el rostro a Jay Park durante un evento en el T-Mobile Arena de la UFC 248, en las Vegas, mientras el cantante estadounidense de raíces coreanas se encontraba traduciendo para Jung Chan Sung (Korean Zombie).

Un día antes, había lanzado una advertencia contra el también rapero debido a una interpretación que le había ofendido.