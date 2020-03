Después de 7 meses ITZY ha podido hacer su comeback. Con su nuevo mini álbum IT’z ME y su canción principal “WANNABE”, el joven grupo vuelve a demostrar ser una de las grandes promesas de la JYP.

Como es costumbre tras los regresos, las idols K-pop asisten a diversos programas televisivos, radiales y de entretenimiento para promocionar su música.

En su más reciente aparición en uno de estos, precisamente para Idol radio, las integrantes protagonizaron un conmovedor momento que tuvo su origen en la más joven de ellas, Yuna.

La maknae de ITZY, de tan sólo 16 años, tuvo la oportunidad de expresar públicamente sus sentimientos hacia sus compañeras debido a una sección propuesta por Lia.

Mediada por las conductoras especiales del programa Jisook y Go Woori de Rainbow, Yuna fue invitada a dedicarles mensajes a las integrantes, pero antes de poder hacerlo su voz se entrecortó y comenzó a llorar, conmoviendo a las demás.

Yun de ITZY en Idol radio.

Con sus palabras, todas a excepción de la líder Yeji, no pudieron contener sus lágrimas y se mantuvieron llorando durante la sección, mientras trataban de hacer bromas para que los ánimos subieran.

A continuación, una transcripción de lo que Yuna le dijo a cada una de sus compañeras de ITZY.

Hacia Ryujin: “Primero, estoy muy agradecida con Ryujin últimamente, porque es natural que las personas se pongan un poco irritables cuando promocionan, pero ella siempre es la primera en sonreír. Ella siempre sonríe primero y es la primera en comenzar una conversación, e incluso ayuda con nuestros micrófonos. Estoy muy agradecida. Ella siempre mantiene nuestro estado de ánimo".

Hacia a Yeji: "Dado que ella es la líder, podría adoptar un enfoque contundente, pero no lo hace, siempre nos escucha. También creo que ella juega el papel más importante en alegrar nuestro estado de ánimo, así que estoy realmente agradecida”.

Las integrantes de iTZY protagonizaron un conmovedor momento debido a las palabras de la maknae Yuna.

Hacia Lia, su actual compañera de cuarto: "Es natural que haya cosas que nos irriten cuando se trata de una a la otra, como si estuviéramos tratando de dormir, pero la otra recibe una llamada telefónica o enciende la luz. Lia y yo nos hemos acercado mucho a medida que pasamos por ese tipo de cosas como compañeras de cuarto. Pero realmente confía en otras personas. Por ejemplo, si me equivoco cuando hay otras personas alrededor, ella no lo señala porque no quiere que mi orgullo se lastime y simplemente confía en mí”.

Hacia Chaeryeong, quien es la más cercana a ella debido a cuestiones de edad: "Chaeryeong entiende cómo me siento y ella se acerca y me habla. Estoy muy agradecida, creo que si no fuera por ella, pasaría más tiempo sola”.