Kris Wu, ex EXO, fue puesto en cuarentena preventiva a su llegada a China

El 10 de marzo, el portal Sina informó que Kris Wu, ex integrante de EXO, regresó a China desde Vancouver, Canadá. A su llegada se dispuso que permanezca en cuarentena preventiva por 14 días en un hotel de Xiangshan.

Tal como apunta el medio, a medida que los casos de coronavirus (COVID-19) parecen disminuir en el gigante asiático, cada vez son más los artistas que deciden regresar al país para volver a trabajar.

Wu Yi Fan vestido de negro, con una máscara, gafas y una gorra haciendo cola para la inspección en el aeropuerto. 10 de marzo, 2020.

Kris Wu —conocido más en China por el nombre de Wu Yi Fan— habría volado desde Canadá para retomar las grabaciones del C-Drama The Golden Hairpin junto a la actriz Yang Zi.

A su llegada al aeropuerto, el idol K-pop y sus acompañantes mostraron su plena cooperación al seguir las instrucciones mientras fueron examinados y posteriormente llevados en un autobús para cumplir una cuarentena preventiva, según las nuevas normas establecidas por el gobierno chino.

El 10 de marzo se registró a su coprotagonista, la actriz Yang Zi, llegar al aeropuerto de Ningbo vistiendo un traje protector completo que resaltó entre el público atrayendo curiosas miradas.

La protagonista del drama chino The Oath of Love, no se tomó a juego su designación como embajadora de divulgación científica de China. Ella vistió un atuendo de 6 piezas externas para protegerse de una posible infección.

Yang Ni Ao (nombre real de la actriz) causó una fuerte impresión al extremar las medidas con una mascarilla, gafas oscuras, gorra, visera facial, guantes desechables y un sobretodo amarillo, logrando una protección de 360 grados.